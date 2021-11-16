Сбивание рейса МН17 над Донетчиной: ЕСПЧ перенес рассмотрение дела Украины и Нидерландов против России
Европейский суд по правам человека перенес с 24 ноября 2021 года на 26 января 2022 года слушания по делу об уничтожении над оккупированной Россией частью Донецкой области Украины малайзийского самолета Boeing-777 рейса МН17
Об этом сообщает сайт ЕСПЧ.
В решении Европейского суда отмечено, что рассмотрение дела перенесено на 26 января 2022 года.
Слушания должны были проходить 24 ноября 2021 года, но их перенесли из-за отвода одного из судей.
В 2020 году Нидерланды подали иск в Европейский суд против России из-за авиакатастрофы рейса MH17, которая произошла на Донбассе 17 июля 2014 года. Россию обвиняют в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Впоследствии иск Нидерландов и Украины против России объединили.
Справка: Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) и был сбит 17 июля 2014 года над Донетчиной. Погибли все 298 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Расследованием занимается Международная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии.
В сентябре 2016 года следственная группа заявила, что самолет сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По данным исследователей, комплекс находился на вооружении российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске.
19 мая 2019 подозреваемых в сбыте самолета объявили в международный розыск.
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