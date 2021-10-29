Сбивание рейса МН17: адвокаты семей погибших заявили о слежке
Адвокаты семей погибших пассажиров авиарейса МН17, участвующих в судебном процессе в Нидерландах, заявили, что заметили слежку за собой
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам адвокатов, они видели подозрительных мужчин вблизи своих домов или у здания суда.
"В целом можно сказать, что все стороны судебного разбирательства осведомлены о физических и цифровых угрозах. Но мы никогда не комментируем, какие конкретные меры безопасности принимаются в ответ", - сказала официальная представительница главного нидерландского антитеррористического управления NCTV Анна София Постум.
Радио Свобода со ссылкой на нидерландского вещателя RTL отмечает, что в конце сентября NCTV предупредило адвокатов, что за возможными попытками запугать их может стоять Россия, предложив им меры по охране.
Напомним, самолет Boeing "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур сбили над оккупированной Россией частью Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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