Сбитый военными Беларуси "украинский беспилотник" оказался российским, - The Insider
24 января вблизи белорусско-украинской границы был сбит российский разведывательный дрон "Орлан", а не украинский, как настаивали белорусские власти
Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider.
Журналисты-расследователи издания отметили, что на снимке, обнародованном белорусскими государственными медиа, четко видна конструкция беспилотного аппарата "Орлан" российского производства.
Как известно, эти беспилотники находятся на вооружении в вооруженных силах Беларуси, России, Казахстана, Мьянмы, Кыргызстана и Узбекистана, но не у Украины.
Тем не менее, белорусские военные настаивали, что сбили украинский БПЛА Spectator M1.
Однако на опубликованном снимке на крыльях сбитого дрона не видны аэродинамические конечности-винглеты, которые есть у Spectator M1, но отсутствуют у "Орланов".
Кроме того, как отмечают журналисты, форма головы корпуса очень похожа на "Орланы", а не на Spectator.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим также подтвердил журналистам, что речь идет о сбитом белорусскими военными "Орлане", которого нет в украинских Вооруженных силах.
- Напомним, что Беларусь обвинила Киев в нарушении своей границы украинским беспилотником и вызвала в МИД посла Украины Игоря Кизима; в МИДе опровергли этот инцидент и назвали его провокацией Минска.
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