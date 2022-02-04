Сбитый военными Беларуси "украинский беспилотник" оказался российским, - The Insider

Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider.



Журналисты-расследователи издания отметили, что на снимке, обнародованном белорусскими государственными медиа, четко видна конструкция беспилотного аппарата "Орлан" российского производства.



Как известно, эти беспилотники находятся на вооружении в вооруженных силах Беларуси, России, Казахстана, Мьянмы, Кыргызстана и Узбекистана, но не у Украины.



Тем не менее, белорусские военные настаивали, что сбили украинский БПЛА Spectator M1.



Однако на опубликованном снимке на крыльях сбитого дрона не видны аэродинамические конечности-винглеты, которые есть у Spectator M1, но отсутствуют у "Орланов".



Кроме того, как отмечают журналисты, форма головы корпуса очень похожа на "Орланы", а не на Spectator.



Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим также подтвердил журналистам, что речь идет о сбитом белорусскими военными "Орлане", которого нет в украинских Вооруженных силах.

Напомним, что Беларусь обвинила Киев в нарушении своей границы украинским беспилотником и вызвала в МИД посла Украины Игоря Кизима; в МИДе опровергли этот инцидент и назвали его провокацией Минска.

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