Сбитый над Черниговом самолет обстреливал город фугасно-авиационными бомбами, - Энергоатом

Об этом сообщил Энергоатом.



"Самолет, сбитый над Черниговом 5 марта, обстреливал город фугасно-авиационными бомбами - ФАБ-500", - говорится в заявлении.



Такие же три бомбы обнаружили возле самолета.



Как сообщает



Справка: ФАБ-500 – 500-килограммовая авиабомба общего назначения с фугасной боеголовкой, разработанная СССР. В большинстве своем ее применяют РФ и государства-заказчики. Напомним, ранее Оперативное командование "Север" сообщило, что возле Чернигова ВСУ сбили вражеский штурмовик.

Впоследствии в Черниговской области поймали пилота сбитого российского Су-25. Как сообщает Obozrevatel , с помощью ФАБ-500 оккупанты также обстреливали Харьков.Справка: ФАБ-500 – 500-килограммовая авиабомба общего назначения с фугасной боеголовкой, разработанная СССР. В большинстве своем ее применяют РФ и государства-заказчики. Рособоронэкспорт заявляет, что бомба гарантированно поражает наземные цели: военно-промышленные и военно-полевые объекты, живую силу, легкобронированную и легкоуязвимую технику и железные дороги.

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