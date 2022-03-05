Сбитый над Черниговом самолет обстреливал город фугасно-авиационными бомбами, - Энергоатом
Российский самолет, сбитый 5 марта в небе над Черниговом, сбрасывал на город фугасно-авиационные бомбы
Об этом сообщил Энергоатом.
"Самолет, сбитый над Черниговом 5 марта, обстреливал город фугасно-авиационными бомбами - ФАБ-500", - говорится в заявлении.
Такие же три бомбы обнаружили возле самолета.
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