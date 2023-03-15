Мол, Киев они положили на лопатки за "два-три дня", "когда взяли Гостомель, когда совсем обезоружили Украину", уничтожив ее основные силы".

А что было потом? Весь год? Симоньян не морочит себе голову с ответом: "Потом была война с НАТО".

Так просто вырисовываются в сознании рядового "рассиянца" стратегемы мировой политики, вот так затирается уже полузабытый термин "бункерного" "СВО" и вгоняется новый нарратив "новой реальности" – война.

Так просто вырисовываются в сознании рядового "рассиянца" стратегемы мировой политики, вот так затирается уже полузабытый термин "бункерного" "СВО" и вгоняется новый нарратив "новой реальности" - война

Причем, судя уже по следующему спичу той же Симоньян, война катастрофическая по последствиям. "Напомню, — говорит роспропагандистка, — что во время Великой отечественной мы были по одну сторону баррикад - и с Великобританией, и в каком-то смысле (?!) с Францией, и из США, ну, и ленд-лиз не следует забывать. Мы были все вместе. Против вообще "горсточки" (?!!) мощных стран… Германия, Италия, Япония – и все же это три страны. Сейчас это весь так называемый Западный мир. И союзников у нас нет".

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Для того чтобы наглядно продемонстрировать, что Путин и Россия воюют с НАТО и со всем миром, над Черным морем сбили MQ-9 Reaper ВВС США. Правда, подали это как "резкое маневрирование" вражеского дрона, в результате которого MQ-9 Reaper сбился с "курса в направлении государственной границы РФ" и "столкнулся с водной поверхностью".

У американцев есть своя версия и обещают вскоре обнародовать видео инцидента.

Как бы там ни было, но в условиях "отсутствия присутствия" сил НАТО или США в Украине, "рипер" вполне годится для подтверждения "великой отечественной" против всего мира и без союзников. "Пипл схавает" и продолжит старую песенку типа "можем повторить".

В условиях "отсутствия присутствия" сил НАТО или США в Украине, "рипер" вполне годится для подтверждения "великой отечественной" против всего мира и без союзников. "Пипл схавает" и продолжит старую песенку типа "можем повторит"

Однако не все так просто, как хотелось бы московским стратегам и их пропагандистской обслуге. Во-первых, у Вашингтона может порваться терпение из-за постоянного российского воздушного хамства. Вот только короткая хронология летных инцидентов последних месяцев. Осенью 2022 года американские F-16 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H над Аляской. В феврале 2023 года там же истребители США перехватили четыре российских военных самолета. На следующий день (14 февраля) инцидент повторился – над Аляской снова пришлось унимать четыре российских военных самолета. В тот же день два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов вблизи Польши.

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Инцидент с MQ-9 Reaper, однако, гораздо серьезнее. Во-первых, Черное море – не безлюдная Аляска, там, несмотря на военную активность российских ракетоносцев, из которых обстреливаются украинские мирные войска, продолжается оживленное гражданское транспортное движение. Более того, именно через Черное море пролегает так называемый "зерновой коридор", благодаря которому зерно из Украины попадает в "голодающие Африку и Азию". Наконец, черноморское побережье – это морские форпосты преимущественно стран НАТО – Турции, Болгарии, Румынии.

Черное море – не безлюдная Аляска, там, несмотря на военную активность российских ракетоносцев, из которых обстреливаются украинские мирные войска, продолжается оживленное гражданское транспортное движение. Более того, именно через Черное море пролегает так называемый "зерновой коридор", благодаря которому зерно из Украины попадает в "голодающие Африку и Азию". Черноморское побережье – это морские форпосты в основном стран НАТО – Турции, Болгарии, Румынии.

Поэтому играть над его акваторией в сбивание беспилотников – не важно, американские они или чьи-то еще — довольно рискованное занятие. И если Москва принимает подобные решения, то их следует рассматривать как очередное поднятие ставок, как пробу "на зуб": будет ответ или, как всегда, "испуганные пиндосы" переживают и проглатывают.

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Я думаю, что замысел "сбитых кремлевских летчиков" может обернуться для них весьма печально. Инцидент с MQ-9 Reaper случился аккурат за день до очередного – десятого – "Рамштайна". Сегодня для координации сопротивления российскому нашествию в Украине и "окончательного решения российского вопроса" (цитирую Путина) снова соберутся главы оборонных ведомств более полусотни стран свободного мира. Встреча пройдет в контексте финализации дискуссий о предоставлении Украине именно боевых самолетов. Перед тем как отправиться в Брюссель, министр обороны США Ллойд Остин получил письмо от восьми сенаторов от обеих партий с очередными аргументами в пользу передачи Киеву истребителей F-16.

Под этим письмом вполне закономерно выглядела бы подпись и Сергея Шойгу. В конце концов, он ее поставил – сбив американский беспилотник над Черным морем…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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