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"Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов": Зеленский поблагодарил военных и энергетиков за отражение атаки РФ

29 декабря, 2022 четверг
23:56
война с Россией

Президент Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за отражение российской массированной атаки ракетами и дронами, отметив зенитчиков Киевщины, Одесщины и Херсонщины, а также энергетиков, ликвидирующих последствия ударов РФ

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Отличились наши воины по всей Украине, и я благодарю все наши Воздушные командования: "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". А особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие. К сожалению, есть и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставок энергии", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что по состоянию на вечер 29 декабря отключения электричества применяются в большинстве областей Украины.

"Особенно сложно на Киевщине и в столице, на Львовщине, в Одессе и области, в Херсоне и области, в Винницкой области и в Закарпатье. Но это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО", - отметил Зеленский.

Глава государства также выразил уверенность, что военные преступления РФ будут осуждены международным трибуналом, и добавил, что власти Украины работают над увеличением оружия и возможностей ВСУ.

"С каждым таким ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет. И при всех ударах ежедневно государство работает. Офис, Кабмин - все работают. В частности, у меня сегодня было два больших совещания: экономическое и оборонное. Работаем, чтобы у наших защитников было больше возможностей, больше оружия, больше дронов" ", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о ситуации на фронте.

"Ситуация на передовой за сутки – без существенных изменений. Наиболее остро – Бахмут, Соледар, вся линия на Донетчине. Враг не отказался от безумной идеи захватить Донетчину... Теперь они ставят себе задачу – под Новый год. Я благодарю всех наших ребят, которые уже месяц доказывают оккупантам, что это мы будем ставить и достигать целей на своей земле. Спасибо всем, кто защищает украинский Донбасс, Всем, кто защищает нашу Харьковщину! Кстати, спасибо тем пограничникам, которые вместе со всеми силами обороны бьют врага на фронте. Спасибо бойцам Белгород-Днестровского и Мукачевского пограничных отрядов", - сказал Зеленский.

Президент также предположил, что оккупанты могут попытаться ударить по украинской энергосистеме под Новый год, однако подчеркнул, что Украина выстоит, а государство-агрессор понесет ответственность.

"Дорогие украинцы! Осталось два дня этого года. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать. Но что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнений. И они будут нести наказание за эту страшную войну. Максимальное. Я благодарю всех, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто воюет за нашу независимость! Слава Украине!" – сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский
военные силы Украины
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