Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Чиновник назвал это нашествие вражеских дронов наиболее масштабной атакой беспилотников на регион с 24 февраля.

"Ночью наши силы ПВО уберегли Днепропетровщину от возможной трагедии. Украинские защитники сбили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе. Это была наиболее массированная вражеская атака беспилотниками на регион за время полномасштабной войны", - написал Лукашук.

В ночь на 2 ноября Украину атаковали 13 дронов-камикадзе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb