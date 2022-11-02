Сбито 6 "шахедов": На Днепропетровщине сообщили о наиболее массированной атаке беспилотниками на регион
Ночью Днепропетровскую область атаковали шесть вражеских беспилотников "Shahed-136", все их удалось сбить нашим ПВО
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Чиновник назвал это нашествие вражеских дронов наиболее масштабной атакой беспилотников на регион с 24 февраля.
"Ночью наши силы ПВО уберегли Днепропетровщину от возможной трагедии. Украинские защитники сбили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе. Это была наиболее массированная вражеская атака беспилотниками на регион за время полномасштабной войны", - написал Лукашук.
- В ночь на 2 ноября Украину атаковали 13 дронов-камикадзе.
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