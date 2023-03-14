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Сбитие самолетом РФ беспилотника США – это сознательная российская провокация, - дипломат Огрызко

14 мартa, 2023 вторник
23:05
Мир

Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.), считает, что таким образом россияне решили прощупать реакцию Запада и США

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

Дипломат дал комментарий по поводу инцидента, произошедшего 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем, где российский Су-27 поразил американский дрон MQ-9.

"У меня не вызывает никакого сомнения, что это была сознательная российская провокация. То есть они знали, что делают, и понимали, что это международные воды и там вправе выполнять полеты все, кто может это делать. И американцы правильно подчеркивают то, что это были традиционные полеты, которые раньше воспринимались более-менее нормально. Теперь, видимо, россияне таким образом решили прощупать реакцию. По моему мнению, реакция слабовата", - сказал эксминистр иностранных дел Украины.

Владимир Огрызко отметил, что на такие вещи нужно было реагировать гораздо сильнее, потому что Россия это та страна, которая всегда провоцирует на то, как будут отвечать. Если ответ жесткий и сильный, то и реакция будет понятной.

"Вспомним, как турки когда-то сбили над Черным морем российский самолет, после чего самолеты на определенный период вообще исчезли и там больше не появлялись. Если бы ситуация была похожей, то есть, если бы эти два российских самолета оказались на дне Черного моря, то больше таких бы инцидентов не происходило. Поэтому, думаю, что американцы дуют на холодную воду, потому что это уже третья подобная ситуация. Первая - ракета, упавшая в Польше, вторая - ракета, пролетевшая в Румынию, а теперь уже сбитие дорогостоящего разведчика - это все цепочки одной и той же игры. Пока Запад на это реагирует очень вяло, поэтому игра продолжается", - подытожил Огрызко.

Россия
Польша
Румыния
США
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