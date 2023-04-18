Сбитие самолета МАУ Ираном: Украина и международные специалисты обвинили Тегеран в фиктивном правосудии
Министерство иностранных дел заявило, что вердикты против вероятных виновников сбивания самолета 8 января 2020 года в Иране – фиктивные. Украина потребует правосудия
Об этом информируют в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 о судебных процессах в Иране на сайте МИД.
"Состоявшиеся в Тегеране фиктивные судебные процессы не должны отвлекать мир от невыполнения Ираном своих международных обязательств и избегания ответственности за свои действия. Ни судебные процессы, ни приговоры, оглашенные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв . Весь процесс, начиная с расследования Ираном обстоятельств сбивания, не был беспристрастным и прозрачным", – пишет ведомство.
В МИД Украины отмечают, что дипломатические усилия в этом направлении будут продолжены, чтобы достичь правосудия.
"Семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости, которую они заслуживают. Мы солидарны с семьями и близкими жертв сбития рейса PS752 и будем прилагать все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена", – говорится в заявлении.
- Самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета с Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
- 18 июля 2020 года Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". В январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета об уничтожении самолета МАУ.
- 10 февраля 2021 г. стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучали аудиозапись, на которой человек, который источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом. Иран назвал запись фейком. МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу об уничтожении самолета МАУ.
- 17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном, Кулеба назвал документ "сборником манипуляций".
- Верховный суд канадской провинции Онтарио признал сбитие самолета МАУ в Иране умышленным террористическим актом.
- 25 ноября 2021 года международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за сбитие рейса PS752. 6 января 2022 г. стало известно, что Иран отказался вести переговоры с международной группой.
- 8 января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном в 2020 году имеет все признаки теракта.
- В апреле 2023 года иранский суд приговорил к заключению десять военнослужащих в связи с крушением пассажирского самолета МАУ над Тегераном в 2020 году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.18
-
EUR
Покупка 40.62Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное