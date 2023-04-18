Об этом информируют в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 о судебных процессах в Иране на сайте МИД.

"Состоявшиеся в Тегеране фиктивные судебные процессы не должны отвлекать мир от невыполнения Ираном своих международных обязательств и избегания ответственности за свои действия. Ни судебные процессы, ни приговоры, оглашенные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв . Весь процесс, начиная с расследования Ираном обстоятельств сбивания, не был беспристрастным и прозрачным", – пишет ведомство.

В МИД Украины отмечают, что дипломатические усилия в этом направлении будут продолжены, чтобы достичь правосудия.

"Семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости, которую они заслуживают. Мы солидарны с семьями и близкими жертв сбития рейса PS752 и будем прилагать все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена", – говорится в заявлении.