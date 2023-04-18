Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Сбитие самолета МАУ Ираном: Украина и международные специалисты обвинили Тегеран в фиктивном правосудии

Сбитие самолета МАУ Ираном: Украина и международные специалисты обвинили Тегеран в фиктивном правосудии

18 апреля, 2023 вторник
18:34
Мир авиакатасрофа МАУ Ирак

Министерство иностранных дел заявило, что вердикты против вероятных виновников сбивания самолета 8 января 2020 года в Иране – фиктивные. Украина потребует правосудия

Об этом информируют в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 о судебных процессах в Иране на сайте МИД.

"Состоявшиеся в Тегеране фиктивные судебные процессы не должны отвлекать мир от невыполнения Ираном своих международных обязательств и избегания ответственности за свои действия. Ни судебные процессы, ни приговоры, оглашенные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв . Весь процесс, начиная с расследования Ираном обстоятельств сбивания, не был беспристрастным и прозрачным", – пишет ведомство.

В МИД Украины отмечают, что дипломатические усилия в этом направлении будут продолжены, чтобы достичь правосудия.

"Семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости, которую они заслуживают. Мы солидарны с семьями и близкими жертв сбития рейса PS752 и будем прилагать все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена", – говорится в заявлении.

  • Самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета с Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
  • 18 июля 2020 года Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". В январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета об уничтожении самолета МАУ.
  • 10 февраля 2021 г. стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучали аудиозапись, на которой человек, который источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом. Иран назвал запись фейком. МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу об уничтожении самолета МАУ.
  • 17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном, Кулеба назвал документ "сборником манипуляций".
  • Верховный суд канадской провинции Онтарио признал сбитие самолета МАУ в Иране умышленным террористическим актом.
  • 25 ноября 2021 года международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за сбитие рейса PS752. 6 января 2022 г. стало известно, что Иран отказался вести переговоры с международной группой.
  • 8 января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном в 2020 году имеет все признаки теракта.
  • В апреле 2023 года иранский суд приговорил к заключению десять военнослужащих в связи с крушением пассажирского самолета МАУ над Тегераном в 2020 году.
Новости
Украина
Иран
Читайте также:
Пам'ятник Леніну в Москві
16 апреля, 2023 воскресенье
Этот день в истории: Ленин призвал забрать у Украины "источники продовольствия и топлива", козаки приняли Конституцию Филиппа Орлика
17 апреля, 2023 понедельник
Украинский парламент не забирал деньги у военных, снимает или дает зарплаты правительство, - полковник СБУ Костенко
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
17 апреля, 2023 понедельник
Количество и насыщенность русских войск на территории Украины. Колонка Сергея Згурца
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 апреля
20:02
OPINION
Концептуальные игры
19:52
Эксклюзив
Россияне продолжают строить новые линии обороны в Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров
19:49
В гражданских медучреждениях заработают военно-врачебные комиссии, - постановление правительства
19:24
Морские котики в отеле: UAnimals заявили об издевательствах над животными в одесском дельфинарии и обратились в полицию
19:18
"Прошлой зимой помогла погода": Газпром снова угрожает Европе проблемами с газом
18:53
Призываем РФ прекратить притеснения, аресты и преследования: Совет Европы отметил нарушение прав крымских татар
18:35
Эксклюзив
Деньги
6 600 грн на человека: в Украине стали оказывать новую помощь от ООН, - нардеп Васильченко
18:34
Newsweek: слитые документы Пентагона содержат дату начала контрнаступления Украины
18:23
"Так выглядят Свобода, Равенство и Братство": Резников показал полученные Украиной французские бронемашины AMX-10
18:05
OPINION
Победить Россию
17:56
В Украине пропавшими без вести считают более 7 тыс. военнослужащих, – уполномоченный Котенко
17:54
Боррель: если Китай не поможет остановить Путина, то не сможет нормально развивать отношения с ЕС
17:49
Чемпион мира по футболу начнет политическую карьеру в партии Эрдогана, - СМИ
17:34
Режиссер Джеймс Ганн объявил о начале работы над новым фильмом о Супермене
17:28
Производитель водки Absolut из-за критики отказался возвращаться на рынок России
17:15
Обновлено
МИД РФ
Россия обвинила послов США, Британии и Канады во вмешательстве в государственные дела РФ
17:05
У Усика может смениться соперник на следующий бой
17:01
Эксклюзив
На левобережье Херсонщины оккупанты сидят на чемоданах и ждут, когда смогут убежать, - депутат облсовета Хлань
16:54
Эксклюзив
Очень много интересных объектов можно достать в глубине РФ беспилотниками, – эксперт Defense Express Киричевский
16:48
Госдума РФ приняла закон о пожизненном заключении за госпредательство
16:37
На Харьковщине 18-летняя девушка ранена в результате российского обстрела
16:35
Сергей Ребров
В ОАЭ опровергли информацию о договоренности Реброва со сборной Украины
16:30
"Буча Комбуча" и "Вооруженные сухари Украины": Раде предлагают штрафовать за военную тематику в коммерческой рекламе
16:28
Еврокомиссия организует встречу пяти государств, недовольных экспортом зерна из Украины, - PAP
16:27
Мужчину, который сломал камеру журналисту во время съемок в Лавре, объявили подозрение
16:21
Порошенко
Еврокомиссия должна выкупить украинский хлеб для гуманитарных нужд и продлить беспошлинный режим, - Порошенко о блокировании экспорта зерна
16:17
Эксклюзив
По состоянию на данный момент в Авдеевке находится один ребенок, - глава ВГА Барабаш
16:12
Эксклюзив
Противодействовать МиГами российской авиации неэффективно, именно поэтому нужен F-16, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
16:05
Министр обороны Польши Блащак предлагает создать "академию Himars" для обучения стрельбе из этих артсистем
16:04
Минветеранов разработало тренинги для работников, в чьи коллективы будут возвращаться военные
16:01
Из прифронтового Нью-Йорка эвакуировали семью с пятью девочками и мальчиком
16:00
Украинка Конотоп с рекордом завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике
16:00
OPINION
Игорь Матович как словацкий Ющенко
15:54
Латвия
Гражданина Латвии объявили в международный розыск за участие в войне против Украины
15:32
В Запорожье привозят россиян, продолжается эвакуация коллаборантов, - мэр Мелитополя
15:23
Эксклюзив
Эту войну проиграет тот, кто первым использует последний резерв, – офицер ВСУ Лапин
15:20
Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке
15:18
Израиль остановился под звуки сирен, чтобы почтить память жертв Холокоста
15:10
Эксклюзив
Россияне увеличивают количество штурмов на Авдеевском направлении, - глава ВГА Барабаш
15:09
РФ обстреляла Украину на Донетчине: есть раненые
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV