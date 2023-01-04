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Сбить иранский дрон-камикадзе стоит в семь раз дороже, чем запустить его, – NYT

4 января, 2023 среда
08:54
война с Россией

Сбить ракетой иранский дрон-камикадзе, который Россия направляет на территорию Украины, стоит в семь раз дороже, чем запустить его

Об этом пишет The New York Times .

Издание приводит мнения экспертов, которые сходятся на том, что беспилотники Shahed-136, которые Россия покупает у Ирана, относительно дешевы, тогда как оружие, которым Украина их сбивает, стоит гораздо дороже.

"Артем Старосек, руководитель украинской консалтинговой компании "Мольфар", поддерживающей военные усилия страны, подсчитал, что использование ракеты для уничтожения беспилотника стоит в семь раз дороже его запуска. Производство иранских беспилотников может стоить всего 20 тысяч долларов, тогда как стоимость запуска одной из ракет "земля-воздух", используемой Украиной, может колебаться от 140 тысяч долларов за С-300 советских времен до 500 тысяч долларов за американский NASAMS", - пишет СМИ.

"Это дисбаланс, который с течением времени может пойти на пользу России, но дорого обойдется Украине и ее союзникам", - добавляют в NYT.

При этом Старосек считает, что затраты на сбивание беспилотников ракетами следует рассматривать в контексте. Сбить беспилотник стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию, отметил он. К тому же уничтожение БПЛА спасает человеческие жизни.

  • 3 января в Воздушных силах заявили об уничтожении 100% иранских дронов за двое суток.
  • В Иране упорно отрицают поставки России дронов-камикадзе, которые она использует против Украины.

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