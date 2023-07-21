Сбился с маршрута: путешественник из Франции незаконно пересек границу Украины

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Француз-путешественник сбился с маршрута и незаконно пересек украинскую границу. Гражданин Франции, потеряв ориентир, заплыл в акваторию порта "Рени" во время своего 51-дневного путешествия", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба отметила, что 43-летний мужчина на своем двухместном каяке зашел в акваторию порта, поскольку потерял ориентир и случайно нарушил границу в Украине. Иностранец рассказал, что плыл из немецкого города Ляйпхайм и планировал через Тульчинское устье попасть в Черное море.

В общей сложности путешествие француза длилось 51 день, в ходе которого он периодически пришвартовывался к берегу разных стран Еврозоны для пополнения запасов провизии.

В ГПСУ назвали инцидент "Тур де Франс на каяке". По их словам, визит в Украину стал сюрпризом не только пограничникам, но и самому туристу.

Пограничники оформили на француза документы админпроизводства. Позже в порядке реадмиссии его переправят румынской стороне.

Фото: ГНСУ