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Сбился с маршрута: путешественник из Франции незаконно пересек границу Украины

21 июля, 2023 пятница
16:28
Общество

Гражданин Франции потерял ориентир во время путешествия на каяке и незаконно пересек украинскую границу, заплыв в акваторию порта "Рени" в Одесской области

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Француз-путешественник сбился с маршрута и незаконно пересек украинскую границу. Гражданин Франции, потеряв ориентир, заплыл в акваторию порта "Рени" во время своего 51-дневного путешествия", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба отметила, что 43-летний мужчина на своем двухместном каяке зашел в акваторию порта, поскольку потерял ориентир и случайно нарушил границу в Украине. Иностранец рассказал, что плыл из немецкого города Ляйпхайм и планировал через Тульчинское устье попасть в Черное море.

В общей сложности путешествие француза длилось 51 день, в ходе которого он периодически пришвартовывался к берегу разных стран Еврозоны для пополнения запасов провизии.

В ГПСУ назвали инцидент "Тур де Франс на каяке". По их словам, визит в Украину стал сюрпризом не только пограничникам, но и самому туристу.

Пограничники оформили на француза документы админпроизводства. Позже в порядке реадмиссии его переправят румынской стороне.

Мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон з Україною

Фото: ГНСУ
  • В апреле СБУ ликвидировала 4 схемы нелегального выезда за границу для военнообязанных. Организаторы схем предлагали военнообязанным свое содействие в незаконном пересечении границы с поддельными документами или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Украина
Франция
Одещина
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