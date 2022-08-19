Сбил с ружья российский истребитель Су-34: пенсионера из Чернигова наградили медалью

Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь", - говорится в сообщении.

Пенсионера, сбившего вражеский истребитель Су-34, наградили медалью "При содействии в охране государственной границы".

19 августа пограничники обнаружили хранилища е рашистов. После побега из Черниговщины оккупанты оставили 240 патронов калибра 12,7 мм, 36 снарядов 30 мм, и форму с шевронами.

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