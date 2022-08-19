Сбил с ружья российский истребитель Су-34: пенсионера из Чернигова наградили медалью
Пенсионера Валерия Федоровича из Чернигова наградили медалью за сбитый самолет
Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.
"В марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь", - говорится в сообщении.
Пенсионера, сбившего вражеский истребитель Су-34, наградили медалью "При содействии в охране государственной границы".
- 19 августа пограничники обнаружили хранилища е рашистов. После побега из Черниговщины оккупанты оставили 240 патронов калибра 12,7 мм, 36 снарядов 30 мм, и форму с шевронами.
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