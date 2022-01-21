Сбил ребенка и скрылся: в Ивано-Франковской области правоохранители задержали госслужащего
На Прикарпатье водитель легковушки сбил ребенка и скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшей
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"20 января в 18:30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в селе Лоево в Надворнянщине. После ДТП водитель покинул травмированную девочку на дороге и скрылся, пытаясь избежать ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он через несколько часов скончался. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мерам по установлению местонахождения водителя.
"Менее чем через два часа, в результате первоочередных следственных мероприятий, правоохранители установили и разыскали 40-летнего водителя, жителя Яремче. Установлено, что мужчина – руководитель одного из госпредприятий, ДТП он совершил на служебном автомобиле", - пишет пресс-центр полиции.
Известно, что транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, изъято. В медицинском учреждении у водителя отобраны биологические образцы для проверки алкогольного или наркотического опьянения. В дальнейшем полицейские передали водителя сотрудникам Государственного бюро расследования.
Сообщается, что по факту аварии уголовное производство расследует ДБР.
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