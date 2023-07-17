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Сбил насмерть нацгвардейца: судье Тандыру продлили меру пресечения

17 июля, 2023 понедельник
15:31
Криминал

Печерский райсуд Киева на заседании 17 июля продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, сбившему нацгвардейца на блокпосте в Киеве

Об этом сообщает " Суспільне " из зала суда.

По решению суда Тандыр будет находиться под стражей до 26 августа 2023 года. При этом сам обвиняемый просил заменить СИЗО домашним арестом.

Также он заявил о грубом нарушении принципа презумпции невиновности и просил суд узнать, почему через два месяца после отбора до сих пор нет результатов алкогольной экспертизы.

В свою очередь прокурор Михаил Доманский отметил, что нужно больше времени, чтобы избежать неточностей.

"Впрочем, велась видеофиксация на нагрудную камеру. Видно полностью общение. Первые объяснения подозреваемого. То есть весь комплекс доказательств указывает на наличие опьянения у подозреваемого", - сказал он.

В то же время адвокат судьи Тандыра Ирина Бовнегра заявила о "множестве нарушений" на блокпосте и добавила, что нацгвардейцы якобы, нарушая правила, вышли на дорогу раньше.

Представителям потерпевшей стороны не разрешили принять участие в заседании, отметили журналисты.

  • В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждается, что водитель был пьян. Сам судья отрицает , что употреблял алкоголь за рулем. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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