Сбил насмерть 90-летнюю бабушку: ГБР расследует ДТП с участием чиновника Гостаможслужбы
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП с участием главного госинспектора Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы Украины, во время которой погибла 90-летняя женщина
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Следствие установило, что 17 января в Хмельницком таможенник за рулем собственного автомобиля наехал на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Бабушка погибла на месте.
ГБР отмечает, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Дело было открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего", санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.
- Напомним, в Киеве внедорожник "отфутболил" автомобиль в подземный переход и протаранил опору.
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