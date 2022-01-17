Сбил насмерть 90-летнюю бабушку: ГБР расследует ДТП с участием чиновника Гостаможслужбы

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.



Следствие установило, что 17 января в Хмельницком таможенник за рулем собственного автомобиля наехал на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Бабушка погибла на месте.



ГБР отмечает, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.



Дело было открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего", санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

Напомним, в Киеве внедорожник "отфутболил" автомобиль в подземный переход и протаранил опору.