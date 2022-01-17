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Сбил насмерть 90-летнюю бабушку: ГБР расследует ДТП с участием чиновника Гостаможслужбы

17 января, 2022 понедельник
17:38
Криминал

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП с участием главного госинспектора Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы Украины, во время которой погибла 90-летняя женщина

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Следствие установило, что 17 января в Хмельницком таможенник за рулем собственного автомобиля наехал на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Бабушка погибла на месте.

ГБР отмечает, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дело было открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего", санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

  • Напомним, в Киеве внедорожник "отфутболил" автомобиль в подземный переход и протаранил опору.
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