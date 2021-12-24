Сбил человека насмерть и скрылся: на Черниговщине задержали водителя

Об этом информирует прессслужба Нацполиции.



Информация о ДТП поступила в полицию 23 декабря около 17:00. Авария произошла возле пгт Куликовка.



"Полиция в течение часа разыскала водителя автомобиля. Он отказался от проведения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения", - отметили в сообщении.



Правоохранители задержали водителя и открыли Уголовное производство по части 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекших смерть потерпевшего). Ему грозит заключение на 5-10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

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