Сбил человека насмерть и скрылся: на Черниговщине задержали водителя
В Черниговской области задержали сбежавшего с места аварии виновника смертельного ДТП
Об этом информирует прессслужба Нацполиции.
Информация о ДТП поступила в полицию 23 декабря около 17:00. Авария произошла возле пгт Куликовка.
"Полиция в течение часа разыскала водителя автомобиля. Он отказался от проведения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения", - отметили в сообщении.
Правоохранители задержали водителя и открыли Уголовное производство по части 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекших смерть потерпевшего). Ему грозит заключение на 5-10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
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