Сбежавшего в КНДР американского военного обвинили в дезертирстве, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Армия США обвинила 23-летнего рядового военного Тревиса Кинга в дезертирстве из-за побега в Северную Корею в июле 2023 года, нападении на сослуживцев и распространении детской порнографии и еще пяти преступлениях согласно Единому кодексу военной юстиции.

Но армия США также обвиняет его в попытке бегства из-под стражи американских военных в октябре 2022 года, подталкивании пользователя соцсети Snapchat создавать детскую порнографию, хранении детской порнографии, неподчинении за то, что он покинул свою базу после комендантского часа и употреблял алкоголь.

Несколько недель армия США решала вопрос, будет ли Кинг привлечен к дисциплинарной ответственности, потому что заявляла, что приоритетом является надлежащий уход за военным после его освобождения из-под стражи в КНДР, где его содержали два месяца.

Его уволили в сентябре 2023 года после нескольких недель кулуарных переговоров, в результате которых Швеция согласовала возвращение и перевозку Кинга в Китай для передачи послу США.

28 сентября Кинг попал в военный госпиталь в Техасе для медицинского обследования, он публично не объяснил, почему он бежал в КНДР 19 июля.