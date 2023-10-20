Сбежавшего в КНДР американского военного обвинили в дезертирстве, - Reuters
Рядовому солдату армии США Тревису Кингу предъявили обвинения в дезертирстве за побег в Северную Корею, нападение на военнослужащих и распространение детской порнографии
Об этом сообщает Reuters.
Армия США обвинила 23-летнего рядового военного Тревиса Кинга в дезертирстве из-за побега в Северную Корею в июле 2023 года, нападении на сослуживцев и распространении детской порнографии и еще пяти преступлениях согласно Единому кодексу военной юстиции.
Но армия США также обвиняет его в попытке бегства из-под стражи американских военных в октябре 2022 года, подталкивании пользователя соцсети Snapchat создавать детскую порнографию, хранении детской порнографии, неподчинении за то, что он покинул свою базу после комендантского часа и употреблял алкоголь.
Несколько недель армия США решала вопрос, будет ли Кинг привлечен к дисциплинарной ответственности, потому что заявляла, что приоритетом является надлежащий уход за военным после его освобождения из-под стражи в КНДР, где его содержали два месяца.
Его уволили в сентябре 2023 года после нескольких недель кулуарных переговоров, в результате которых Швеция согласовала возвращение и перевозку Кинга в Китай для передачи послу США.
28 сентября Кинг попал в военный госпиталь в Техасе для медицинского обследования, он публично не объяснил, почему он бежал в КНДР 19 июля.
- В Северной Корее 16 августа заявили , что американский военный Тревис Кинг сбежал в их страну якобы из-за бесчеловечного обращения и расовой дискриминации в армии США. В Соединенных Штатах отреагировали.
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