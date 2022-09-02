Сбежавшая из Херсона в Крым рота россиян вывезла украденное имущество в 5 тентованных грузовиках
Рота российских мародеров-оккупантов, которая воевала в Херсоне и сбежала в Крым, вывезла украденное имущество украинцев в 5 тентованных грузовиках
Об этом сообщают в отчете Генштаба ВСУ.
Южнобужское направление
Россияне ударили по районам населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое, Любимовка.
Вооруженные Силы Украины успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкина.
Рота россиян, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир", покинула Херсон и вывезла в Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.
"В районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерли от полученных ранений", - говорится в отчете ВСУ.
- 2 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что среди планов российского агрессора – полный захват Донецкой области и удержание оккупированных территорий на Юге, Луганщине и Харьковщине.
- По состоянию на вечер 2 сентября оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции.
- В белорусском Бресте была обнаружена дислокация российских беспилотников, которыми пользуются для разведки приграничных районов Украины.
- В Донецкой области, недалеко от Бахмута, продолжаются боевые действия между ВСУ и кадыровцами, которые пытаются продвинуться в направлении Зайцева и Майорска.
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