Сбежали из дома на авто, потому что мама забрала гаджеты: в США полиция остановила 10-летнего водителя с сестрой
Полиция Флориды остановила на трассе автомобиль, которым управлял 10-летний мальчик, с ним была его 11-летняя сестра: дети сбежали из дома, поскольку мама забрала у них гаджеты
Об этом информирует BBC .
Отмечается, что мать сообщила об исчезновении детей еще неделю назад. Они решили сбежать из дома после того, как она забрала их гаджеты.
Брат с сестрой успели проехать 320 км от дома в Норт-Порте до Алачуа, когда автомобиль остановила полиция.
"К огромному удивлению полицейские увидели 10-летнего мальчика-водителя, который выходил из машины вместе со своей сестрой", - отметили правоохранители.
Детей отвезли в участок, откуда их забрала мать. После разговора с женщиной полицейские указали, что нет оснований полагать, что с детьми жестоко обращались дома.
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