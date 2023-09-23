Сбежали из дома на авто, потому что мама забрала гаджеты: в США полиция остановила 10-летнего водителя с сестрой

Об этом информирует BBC .

Отмечается, что мать сообщила об исчезновении детей еще неделю назад. Они решили сбежать из дома после того, как она забрала их гаджеты.

Брат с сестрой успели проехать 320 км от дома в Норт-Порте до Алачуа, когда автомобиль остановила полиция.

"К огромному удивлению полицейские увидели 10-летнего мальчика-водителя, который выходил из машины вместе со своей сестрой", - отметили правоохранители.

Детей отвезли в участок, откуда их забрала мать. После разговора с женщиной полицейские указали, что нет оснований полагать, что с детьми жестоко обращались дома.