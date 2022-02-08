Сбежал от своих за украинской пенсией: СБУ задержала в Станице Луганской экс-боевика "ЛНР"
Правоохранители задержали бывшего заместителя командира группировки боевиков "Казацкой национальной гвардии", сбежавшего от главарей на подконтрольную Украине территорию для оформления пенсии
Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Луганская окружная прокуратура.
Следователи установили, что задержанный добровольно присоединился к боевикам в 2014 году. Группировка "Казацкая национальная гвардия" участвовала в боевых действиях против украинских военных на территории Сорокинского и Антрацитовского районов Луганщины.
Позже мужчина покинул ряды боевиков из-за конфликта с главарями, которые вместо денег выдавали подчиненным продовольствие. Мужчина долгое время прятался на неподконтрольной части Луганщины.
Следователи объявили боевику подозрение по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
- Напомним, 7 февраля в Украине разоблачили агента РФ, собиравшую информацию о местах дислокации ВСУ возле Гранитного Донецкой области.
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