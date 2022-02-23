Сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке, - Федоров
23 февраля около 16:00 официальные страницы Кабмина, Верховной Рады, МИД и Закарпатской ОГА перестали быть доступными для пересмотра
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД", - написал Федоров.
Министр отметил, что это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки.
Он подчеркнул, что портал и мобильное приложение Дия успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.
Также отсутствует доступ к странице в сети Интернет Закарпатской областной Администрации carpathia.gov.ua.
Кроме того, официальное интернет-представительство Президента Украины – president.gov.ua и страница Министерства обороны Украины – mil.gov.ua – продолжают работать.
- Напомним, что Евросоюз привлек возглавляемые Литвой кибернетические силы быстрого реагирования (КСШР) для поддержки Украины.
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