Сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке, - Федоров

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.



"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД", - написал Федоров.



Министр отметил, что это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки.



Он подчеркнул, что портал и мобильное приложение Дия успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.



Также отсутствует доступ к странице в сети Интернет Закарпатской областной Администрации carpathia.gov.ua.



Кроме того, официальное интернет-представительство Президента Украины – president.gov.ua и страница Министерства обороны Украины – mil.gov.ua – продолжают работать.

Напомним, что Евросоюз привлек возглавляемые Литвой кибернетические силы быстрого реагирования (КСШР) для поддержки Украины.

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