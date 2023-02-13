Сайты НАТО атаковали хакеры, подозревают российскую группировку

Об этом сообщают DW и Radio ERFT.

Отмечается, что представитель Североатлантического альянса подтвердила dpa, что его киберэксперты активно занимаются расследованием инцидента, затронувшего несколько сайтов.

Ранее в Twitter появилась информация, что пророссийские киберпреступники атаковали сайт Штаба сил специальных операций НАТО, после чего он некоторое время был недоступен. В атаке обвинили, в частности, российскую хакерскую группировку Killnet.

Ее также связывают с кибернападениями на сайты Бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры в Германии.

В альянсе отметили, что постоянно сталкиваются с хакерскими угрозами и очень серьезно относятся к безопасности в киберпространстве.