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Сайты НАТО атаковали хакеры, подозревают российскую группировку

13 февраля, 2023 понедельник
06:13
Технологии

Онлайн-ресурсы Североатлантического альянса подверглись кибератакам со стороны хакеров

Об этом сообщают DW и Radio ERFT.

Отмечается, что представитель Североатлантического альянса подтвердила dpa, что его киберэксперты активно занимаются расследованием инцидента, затронувшего несколько сайтов.

Ранее в Twitter появилась информация, что пророссийские киберпреступники атаковали сайт Штаба сил специальных операций НАТО, после чего он некоторое время был недоступен. В атаке обвинили, в частности, российскую хакерскую группировку Killnet.

Ее также связывают с кибернападениями на сайты Бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры в Германии.

В альянсе отметили, что постоянно сталкиваются с хакерскими угрозами и очень серьезно относятся к безопасности в киберпространстве.

  • Напомним, российские хакеры атаковали немецкие сайты 26 января, что очевидно стало ответом Москвы на решение правительства ФРГ предоставить Украине танки Leopard 2. Однако благодаря усилиям немецких киберспециалистов удалось минимизировать последствия российских хакерских атак, совершенных после решения ФРГ передать Украине танки.
  • 28 января стало известно, что российские хакеры во время второго тура выборов президента Чехии атаковали вебстраницы тогдашнего кандидата Петра Павла, МИД страны и другие чешские сайты.
Россия
НАТО
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