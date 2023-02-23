Сайты госорганов Украины подверглись хакерской атаке

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Сегодня, 23 февраля, выявлена атака на ряд вебресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержание нескольких страниц на этих ресурсах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, над локализацией последствий киберинцидента работали специалисты Госспецсвязи, СБУ и Департамента Киберполиции.

"Инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций", - говорится в сообщении.

Также в соцсетях сообщалось, что был взломан телеканал "Интер", на котором включили гимн СССР.

Специалистам удалось возобновить работу большинства информационных ресурсов и они работают в штатном режиме.

"Как видим, в канун годовщины полномасштабного вторжения Россия продолжает напоминать о себе в киберпространстве, где она давно ведет себя как государство-террорист, атакуя гражданские цели", - добавили в Госспецсвязи.