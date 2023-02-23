Сайты госорганов Украины подверглись хакерской атаке
Россия осуществила кибератаку на ряд сайтов украинских государственных и местных органов власти – нападение отражено, все работает в штатном режиме
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
"Сегодня, 23 февраля, выявлена атака на ряд вебресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержание нескольких страниц на этих ресурсах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, над локализацией последствий киберинцидента работали специалисты Госспецсвязи, СБУ и Департамента Киберполиции.
"Инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций", - говорится в сообщении.
Также в соцсетях сообщалось, что был взломан телеканал "Интер", на котором включили гимн СССР.
Специалистам удалось возобновить работу большинства информационных ресурсов и они работают в штатном режиме.
"Как видим, в канун годовщины полномасштабного вторжения Россия продолжает напоминать о себе в киберпространстве, где она давно ведет себя как государство-террорист, атакуя гражданские цели", - добавили в Госспецсвязи.
- Напомним, 22 февраля, день спустя после визита премьера Мелони в Украину, россияне устроили серию кибератак против государственных учреждений Италии.
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