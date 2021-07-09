Сайт ВМС Украины не работал, в Минобороны заявили о русской кибератаке
Министерство обороны Украины сообщило о кибератаке российских хакеров на сайт Военно-морских сил
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .
"Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля", - заявили в министерстве.
Как рассказали в Минобороны, хакеры атаковали сайт ВМС и разместили на нем фейковые публикации.
"Имело место временном прекращении работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка", - сказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что были зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против сайта Минобороны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное