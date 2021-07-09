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Сайт ВМС Украины не работал, в Минобороны заявили о русской кибератаке

9 июля, 2021 пятница
21:52
война с Россией хакер

Министерство обороны Украины сообщило о кибератаке российских хакеров на сайт Военно-морских сил

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

"Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля", - заявили в министерстве.

Как рассказали в Минобороны, хакеры атаковали сайт ВМС и разместили на нем фейковые публикации.

"Имело место временном прекращении работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что были зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против сайта Минобороны.

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кибератака
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