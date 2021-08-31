Сайт Украины получил версию на китайском языке
На официальном сайте Украины появилась китайская языковая версия
Об этом сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба в Twitter
"Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/ ", - отметил Кулеба.
Он добавил, что по-китайски говорят более 1,5 млрд людей, и это один из официальных языков ООН.
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Также сайт имеет еще 5 версий: англоязычную, немецкоязычную, франкоязычную, испаноязычную и арабскую.
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