Сайт Украины получил версию на китайском языке

Об этом сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба в Twitter

"Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/ ", - отметил Кулеба.

Он добавил, что по-китайски говорят более 1,5 млрд людей, и это один из официальных языков ООН.



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Также сайт имеет еще 5 версий: англоязычную, немецкоязычную, франкоязычную, испаноязычную и арабскую.