Сайт сейма Латвии подвергся кибератаке российских хакеров
Вебсайт сейма Латвии, признавшей Россию спонсором терроризма, подвергся масштабной DDoS-атаке российских хакеров
Об этом пишет Delfi.
Сообщают, что ответственность за эти атаки взяло на себя децентрализованное российское хакерское объединение "Killnet", уже осуществившее атаки на различные сайты, зарегистрированные в Латвии.
Журналистам сообщили, что ІТ-инфраструктура Сейма адаптирована к таким ситуациям, чтобы последствия атаки можно было предотвратить как можно скорее. В конкретной атаке использовался DDoS или тип распределенной атаки на отказ в обслуживании. На веб-сайт посылались тысячи запросов, временно парализовавших сервер.
Добавляют, что за последние месяцы в Латвии значительно выросло количество кибератак.
- Сегодня, 11 августа, сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, а его действия против мирных жителей Украины – террористическими.
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