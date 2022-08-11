Об этом пишет Delfi.

Сообщают, что ответственность за эти атаки взяло на себя децентрализованное российское хакерское объединение "Killnet", уже осуществившее атаки на различные сайты, зарегистрированные в Латвии.

Журналистам сообщили, что ІТ-инфраструктура Сейма адаптирована к таким ситуациям, чтобы последствия атаки можно было предотвратить как можно скорее. В конкретной атаке использовался DDoS или тип распределенной атаки на отказ в обслуживании. На веб-сайт посылались тысячи запросов, временно парализовавших сервер.

Добавляют, что за последние месяцы в Латвии значительно выросло количество кибератак.

Сегодня, 11 августа, сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, а его действия против мирных жителей Украины – террористическими.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb