Сайт Rozetka "упал" из-за количества желающих купить марку с российским кораблем
Две с половиной тысячи человек в секунду пытались оформить заказ марки с российским кораблем, однако сайт онлайн-платформы "Rozetka" не выдержал такого количества желающих
Об этом сообщил соучредитель платформы Владислав Чечеткин.
По его словам, в 10:00 седьмого мая на платформе "Rozetka" появились последние 5 тысяч марок с российским кораблем. Спрос на марки значительно превысил нагрузку даже в период "черной пятницы".
"В 10:00 Игорь (руководитель Укрпочты Игорь Смилянский, – ред.) объявил о продаже. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали чекаут на Rozetka, покупая марки. 2 500 человек в 1 секунду оформляли заказ. Эта нагрузка превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. При том, что мы спокойно выдерживаем миллионы человек в день, миллион человек в час мы еще не научились", - рассказывает Чечеткин.
Он добавляет, что не видит других вариантов, кроме как просить Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что он тоже не успел купить марку.
- Напомним, Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки "Корабль ВСЕ".
- Также планирует выпустить марку с самолетом "Мрия", нарисованным 11-летней девочкой.
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