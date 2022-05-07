Сайт Rozetka "упал" из-за количества желающих купить марку с российским кораблем

Об этом сообщил соучредитель платформы Владислав Чечеткин.

По его словам, в 10:00 седьмого мая на платформе "Rozetka" появились последние 5 тысяч марок с российским кораблем. Спрос на марки значительно превысил нагрузку даже в период "черной пятницы".

"В 10:00 Игорь (руководитель Укрпочты Игорь Смилянский, – ред.) объявил о продаже. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали чекаут на Rozetka, покупая марки. 2 500 человек в 1 секунду оформляли заказ. Эта нагрузка превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. При том, что мы спокойно выдерживаем миллионы человек в день, миллион человек в час мы еще не научились", - рассказывает Чечеткин.

Он добавляет, что не видит других вариантов, кроме как просить Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что он тоже не успел купить марку.

Напомним, Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки "Корабль ВСЕ".

Также планирует выпустить марку с самолетом "Мрия", нарисованным 11-летней девочкой.

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