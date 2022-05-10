Сайт российского видеохостинга Rutube после кибератаки не подлежит восстановлению, - СМИ
Сайт видеохостинга Rutube подвергся 9 мая кибератаке, после которой не подлежит восстановлению
Об этом сообщает российское издание The Village.
По информации источников, близких к компании, сайт после произошедшей 9 мая кибератаки не подлежит восстановлению, так как код сайта полностью удален. В Rutube не понимают, имеют ли хакеры до сих пор доступ к системе, и поэтому не используют резервные копии.
По мнению источника издания, кибератака стала возможной из-за утечки кодов доступа к сайту. В Rutube 10 мая сообщили, что контент видеохостинга не пострадал, но отметили, что восстановление потребует больше времени, чем предполагали инженеры.
На Rutube после полномасштабного вторжения РФ в Украину переместились многие российские пропагандистские телеканалы, поскольку Youtube стал блокировать их аккаунты и удалять отдельные видео.
- 22 апреля хакеры Anonymous слили в сеть 365 тыс. электронных писем российской инвесткомпании.
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