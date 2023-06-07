Об этом сообщили сегодня, 7 июня, на facebook-странице Prometheus.

"Во вторник сайт Prometheus претерпел массированную таргетированную DDoS-атаки, целью которой было сделать платформу недоступной для пользователей. По характеру атаки похоже, что она была осуществлена представителями государства-агрессора для блокирования обучения на отдельных закрытых курсах платформы", – говорится в сообщении.⠀

Проект уже восстановил доступ к обучению всем пользователям, находящимся в Украине, Польше и Чехии. Продолжаются работы, которые позволят вновь открыть обучение пользователям из других стран.

"Рекомендуем всем слушателям, которые находятся в других странах, ближайшие сутки использовать для доступа к платформе VPN с сервером в Украине, Польше или Чехии", - добавили в Prometheus.

Справка. Prometheus – украинский общественный проект массовых открытых онлайн-курсов, запущенный в 2014 году. Предлагает бесплатные и платные курсы преподавателей Украины и мира. Главной целью проект декларирует бесплатное предоставление онлайн-доступа к курсам университетского уровня всем желающим, а также возможность публиковать и распространять такие курсы преподавателям, университетам и компаниям. Также Prometheus предоставляет доступ к онлайн-курсам подготовки к внешнему независимому оцениванию (ВНО).