Сайт Prometheus подвергся массированной DDoS-атаке, вероятно, представителей РФ
Сайт украинского общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов Prometheus во вторник, 6 июня, стал объектом массированной DDoS-атаки
Об этом сообщили сегодня, 7 июня, на facebook-странице Prometheus.
"Во вторник сайт Prometheus претерпел массированную таргетированную DDoS-атаки, целью которой было сделать платформу недоступной для пользователей. По характеру атаки похоже, что она была осуществлена представителями государства-агрессора для блокирования обучения на отдельных закрытых курсах платформы", – говорится в сообщении.⠀
Проект уже восстановил доступ к обучению всем пользователям, находящимся в Украине, Польше и Чехии. Продолжаются работы, которые позволят вновь открыть обучение пользователям из других стран.
"Рекомендуем всем слушателям, которые находятся в других странах, ближайшие сутки использовать для доступа к платформе VPN с сервером в Украине, Польше или Чехии", - добавили в Prometheus.
Справка. Prometheus – украинский общественный проект массовых открытых онлайн-курсов, запущенный в 2014 году. Предлагает бесплатные и платные курсы преподавателей Украины и мира. Главной целью проект декларирует бесплатное предоставление онлайн-доступа к курсам университетского уровня всем желающим, а также возможность публиковать и распространять такие курсы преподавателям, университетам и компаниям. Также Prometheus предоставляет доступ к онлайн-курсам подготовки к внешнему независимому оцениванию (ВНО).
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