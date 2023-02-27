Сайт Министерства защиты окружающей среды атаковали хакеры

Об этом 27 февраля сообщило в facebook Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Из-за кибератаки 23 февраля официальный вебсайт Министерства защиты окружающей среды временно не работает. Наши специалисты совместно с соответствующими органами принимают меры, чтобы возобновить его работу в течение недели", - говорится в сообщении.