Сайт Министерства защиты окружающей среды атаковали хакеры
Из-за кибератаки 23 февраля официальный вебсайт Министерства защиты окружающей среды временно не работает
Об этом 27 февраля сообщило в facebook Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Из-за кибератаки 23 февраля официальный вебсайт Министерства защиты окружающей среды временно не работает. Наши специалисты совместно с соответствующими органами принимают меры, чтобы возобновить его работу в течение недели", - говорится в сообщении.
- 13 февраля стало известно, что онлайн-ресурсы Североатлантического альянса подверглись кибератакам со стороны хакеров.
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