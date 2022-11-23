Сайт Европарламента подвергся кибератаке после признания России спонсором терроризма
Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что сайт ЕП подвергся кибератаке со стороны прокремлевских хакеров
Случилось это после того, как Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма, сообщила Роберт Мецол в твиттере.
"Прокремлевская группировка взяла на себя ответственность. Наши ІТ-эксперты противостоят этому и защищают наши системы. Это после того, как мы провозгласили Россию государством-спонсором терроризма", - говорится в ее сообщении.
- Напомним, 23 ноября 2022 года депутаты Европарламента проголосовали за признание России государством-спонсором терроризма. Резолюцию поддержали 494 европарламентария, 58 были против, 44 воздержались
- 21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников
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