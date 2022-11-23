Случилось это после того, как Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма, сообщила Роберт Мецол в твиттере.

"Прокремлевская группировка взяла на себя ответственность. Наши ІТ-эксперты противостоят этому и защищают наши системы. Это после того, как мы провозгласили Россию государством-спонсором терроризма", - говорится в ее сообщении.

Напомним, 23 ноября 2022 года депутаты Европарламента проголосовали за признание России государством-спонсором терроризма. Резолюцию поддержали 494 европарламентария, 58 были против, 44 воздержались

21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников