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Сайт Еспресо.TV в списке медиа без джинсы и с соблюдением профессиональных стандартов

2 октября, 2023 понедельник
16:40
Новости

Институт массовой информации обнародовал список прозрачных и ответственных украинских онлайн-медиа, вошедших в Белый список второго полугодия 2023 года

Об этом говорится на сайте ИМИ .

В Список самых качественных и ответственных украинских онлайн-медиа, который подготовили эксперты ИМИ на основе мониторинговых исследований, вошли следующие редакции: "Суспільне", "Громадське", "Лига", "Украинская правда", Укринформ, ZN.ua, "Бабель", НВ и "Еспресо".

Таковы результаты двухэтапного глубинного мониторинга онлайн-медиа, который Институт массовой информации провел в августе-сентябре 2023 года.

По результатам анализа уровень соблюдения профессиональных стандартов на ресурсах, вошедших в Белый список, в среднем составляет более 95%. В центральной новостной ленте на этих сайтах в мониторинговую выборку не попало джинсы (хотя попали материалы с ненадлежащей маркировкой), также эти сайты в подавляющем большинстве материалов придерживаются журналистской этики.

На первом этапе исследования 50 популярных украинских онлайн-медиа, отобранных на основе данных предварительных мониторингов ИМИ, SimilarWeb и Gemius, оценивались на предмет наличия манипуляций, фейков, языка вражды, черного пиара, нарушений этики, наличия материалов с признаками заказа.

На втором этапе исследования медиа, прошедшие первый этап, анализировались по следующим критериям: соблюдение стандартов баланса, достоверности и отделения фактов от комментариев, а также на предмет прозрачности – наличия на сайте контактов, редакционной политики, данных о владельце, информации о людях, ответственных за контент и т.д.

Полная методология исследования доступна по ссылке.

Общество
журналисты
Еспресо.TV
эспрессо
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