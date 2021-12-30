Сайт "Еспресо" занял третье место в списке онлайн-медиа с самым высоким уровнем соблюдения профстандартов
На сайте "Еспресо" более 92% материалов написаны без нарушений профессиональных стандартов согласно мониторингу онлайн-медиа от Института массовой информации
Об этом сообщает Институт массовой информации.
Мониторинг онлайн-медиа проходил в декабре 2021 года.
Самый высокий уровень соблюдения стандартов в четвертом квартале 2021 года (более 96% материалов, написанных без нарушений профессиональных стандартов) показали следующие сайты: "Общественное", "Зеркало недели", "Лига", "Украинская правда", "Бабель", "Общественное" . На втором месте оказались "Укринформ" и "Интерфакс-Украина".
Третье место рейтинга заняли сайты “Еспресо” и УНН с показателями 92% материалов без нарушений.
По сравнению с предыдущим периодом мониторинга соблюдение стандарта баланса мнений и точек зрения ухудшилось почти на 2% и составляет 92,5% в среднем среди всех изучаемых медиа.
Больше всего несбалансированных новостей оказалось на сайтах "Политека" и "Страна".
Нарушение стандарта баланса прежде всего происходит в материалах с признаками заказа или с политическими манипуляциями. Подавляющее большинство несбалансированных материалов продвигает чьи-либо интересы.
Уровень соблюдения стандарта достоверности по сравнению с предыдущим периодом мониторинга практически не изменился и составляет 94,6%. Самый низкий уровень соблюдения стандарта подлинности зафиксирован на сайте "Страна".
Соблюдение стандарта отделения фактов от комментариев ухудшилось почти на 3% и составляет 87,5% в среднем среди всех изучаемых медиа.
В ИМИ уточнили, что со следующего года пересмотрят подборку сайтов для регулярного мониторинга и расширят подходы к методологии и регулярности оценки. Кроме того, в оценку по стандартам Белого списка будут включены страницы медиа в соцсетях.
- Напомним, в сентябре сайт "Еспресо" вошел в Белый список самых качественных онлайн-медиа.
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