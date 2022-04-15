Сайт благотворительного фонда "Вернись живым" заблокировали из-за жалобы Роскомнадзора
Из-за Роскомнадзора сайт крупнейшего украинского фонда помощи военным заблокировали
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
"Wix заблокировал сайт "Вернись живым" из-за жалобы Роскомнадзора. Мы призываем мировое сообщество отреагировать. Россия убивает мирных жителей Украины", - говорится в одном из сообщений фонда.
Позже работу сайта возобновили. Представители платформы Wix ситуацию пока не комментировали.
- Напомним, группа хакеров Anonymous выключила сайт ФСБ РФ. Международная хакерская группа Anonymous уже взломала 2,5 тысячи сайтов в России и Беларуси в знак поддержки Украины.
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