SaveUkrainianChildren: украинцы проведут массовые демонстрации в 24 странах мира

Кампанию организует Communities Army of Ukraine (Армия общин Украины), мероприятия в ее рамках поддержали также сообщество KLYCH , PR Army и другие украинские объединения.​​​

Эта акция требует от всего демократического мира сказать категорическое "нет" российским преступлениям геноцида в Украине, в частности депортации, похищениям, изнасилованиям и убийствам детей.

"С начала РФ войны в Украине уже более 300 тыс. детей было депортировано в Россию (российские власти заявляют о депортации 700 000). Это является признаком преступления геноцида, согласно ст. 2 Конвенции ООН "О предотвращении преступлений геноцида и наказании за него ". Мировое сообщество должно осудить российские преступления геноцида в Украине, преступников наказать", - говорится в сообщении.

Участники акций проведут демонстрации в более чем 40 городах 24 стран мира. Кампанию своими новыми тематическими произведениями, элементами перформанса поддержит выдающийся украинский художник Андрей Ермоленко.

Активисты также будут призывать подписать петицию #unrussiaUN "Долой Россию из ООН!".