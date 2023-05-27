#SaveUkrainianChildren: украинцы проведут массовые демонстрации в 24 странах мира
Украинцы более чем в 40 городах 24 стран мира проведут демонстрации в рамках всемирной кампании #SaveUkrainianChildren
Кампанию организует Communities Army of Ukraine (Армия общин Украины), мероприятия в ее рамках поддержали также сообщество KLYCH , PR Army и другие украинские объединения.
Эта акция требует от всего демократического мира сказать категорическое "нет" российским преступлениям геноцида в Украине, в частности депортации, похищениям, изнасилованиям и убийствам детей.
"С начала РФ войны в Украине уже более 300 тыс. детей было депортировано в Россию (российские власти заявляют о депортации 700 000). Это является признаком преступления геноцида, согласно ст. 2 Конвенции ООН "О предотвращении преступлений геноцида и наказании за него ". Мировое сообщество должно осудить российские преступления геноцида в Украине, преступников наказать", - говорится в сообщении.
Участники акций проведут демонстрации в более чем 40 городах 24 стран мира. Кампанию своими новыми тематическими произведениями, элементами перформанса поддержит выдающийся украинский художник Андрей Ермоленко.
Активисты также будут призывать подписать петицию #unrussiaUN "Долой Россию из ООН!".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное