#Savemohylyanka: украинцы запустили флешмоб в поддержку Квита и признание результатов выборов в "Могилянке"
2 февраля украинцы в социальных сетях запустили флешмоб #savemohylyanka, в котором требуют от Министерства образования и науки признать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии и подписать контракт с бывшим министром образования Украины Сергеем Квитом, победившим на выборах
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
К флешмобу приобщились известные украинские политики, общественные и культурные деятели. В частности, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook написал, что "министр образования и науки Сергей Шкарлет незаконно отменил выборы ректора в "Могилянке" и решил не признавать победу Сергея Квита".
"Здесь молитвой не поможешь, надо брать палку в руки!" - добавил Омелян.
В защиту Квита выступил также украинский военный и бывший нардеп Андрей Тетерук.
"Любые попытки плагиаторов и махинаторов остановить назначение - только пустая трата времени", - отметил он в своем сообщении.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Бывший министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на пост президента Киево-Могилянской академии, и будет приказ о новых выборах, поскольку предыдущие прошли с нарушением процедур.
- 2 февраля стало известно, что МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки", победитель выборов Квит планирует обратиться в суд. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Шкарлета объяснить назначение повторных выборов президента НаУКМА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное