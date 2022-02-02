Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество #Savemohylyanka: украинцы запустили флешмоб в поддержку Квита и признание результатов выборов в "Могилянке"

#Savemohylyanka: украинцы запустили флешмоб в поддержку Квита и признание результатов выборов в "Могилянке"

2 февраля, 2022 среда
22:25
Общество

2 февраля украинцы в социальных сетях запустили флешмоб #savemohylyanka, в котором требуют от Министерства образования и науки признать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии и подписать контракт с бывшим министром образования Украины Сергеем Квитом, победившим на выборах

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

К флешмобу приобщились известные украинские политики, общественные и культурные деятели. В частности, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook написал, что "министр образования и науки Сергей Шкарлет незаконно отменил выборы ректора в "Могилянке" и решил не признавать победу Сергея Квита".

"Здесь молитвой не поможешь, надо брать палку в руки!" - добавил Омелян.

В защиту Квита выступил также украинский военный и бывший нардеп Андрей Тетерук.

"Любые попытки плагиаторов и махинаторов остановить назначение - только пустая трата времени", - отметил он в своем сообщении.



К флешмобу присоединились музыкант и культурный деятель Тарас Компаниченко и певица и телеведущая Анжелика Рудницкая.

В частности, Рудницкая написала, что эта ситуация похожа на "очередную атаку на вуз, который формирует украинские ценности и сплачивает украинское сообщество".


Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович написал, что заявления Шкарлета являются нарушением закона и грубым вмешательством государства в университетское самоуправление.

"Попытки Шкарлета, главными "заслугами" которого являются плагиат и связи с Табачником, перечеркнуть выбор сообщества старейшего и демократического украинского вуза, вызывают возмущение. Министр образования должен дезавуировать свои заявления, прекратить попытки ревизии волеизъявления могилянского сообщества и без промедлений назначить Сергея Квита на должность президента Киево-Могилянской Академии", - говорится в сообщении Вятровича.

Он добавил, что если результаты выборов не признают, то должен возникнуть вопрос о немедленной отставке Шкарлета.


"Я хоть и не учился в "Могилянке", но немного учил историю. Так вот, начиная с 90-го года в противостоянии студентов и власти, последняя всегда проигрывала (хоть и не сразу). А могилянцы всегда были в авангарде всех революций. Это я на всякий случай хочу напомнить Зеленскому, что украинское студенчество - это не только "кавеен", - так в ситуации высказался политик Александр Черненко.


Политика и бывшая заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк отметила, что у Шкарлета нет никаких законных оснований не подписывать трудовой договор с Квитом.

"О его обязанности заключить это соглашение прямо указано в Законе о высшем образовании. Если он сомневается в добродетели организаторов выборов или несоответствии процедуры, пусть МОН обращается в суд", - говорится в сообщении.


Также к флешмобу подключились политологи Михаил Бесараб и Виктор Таран.

"Правящая команда бросает вызов не Университету, а всем нам. Они проверяют, как далеко можно заступить за линию дозволенного", - написал Бессараб.

Таран подчеркнул, что у Шкарлета юридически нет никаких полномочий признавать или нет выборы президента вуза. Он отметил, что надеется на то, что "у глав МОН хватит мудрости не влезать в эту авантюру и просто подписать контракт".


За признание выборов президента НаУКМА выступили и общественные организации, и многие публичные лица, и причастные или неравнодушные люди.

"Руки прочь от Могилянки!" - с таким заявлением выступило объединение "Рух Опору Капітуляції". В ней говорится, что произошло "брутальное разрушение университетского самоуправления, демократических принципов и справедливости".

"Чиновники Министерства образования и науки глубоко ошибаются, если считают, что возвращение во времена Януковича все еще возможно", - говорится в сообщении.

Также "РОК" требует подписать контракт с Сергеем Квитом как с новым президентом НаУКМА немедленно.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
выборы президента
Читайте также:
Джордж Камбосос
2 февраля, 2022 среда
Абсолютный чемпион в категории Ломаченко рассказал, с кем планирует провести следующий бой
31 января, 2022 понедельник
"Вернулась из отпуска": Резников рассказал, как его помощница в Египте общалась с "многими россиянами"
Наталка Діденко
1 февраля, 2022 вторник
Украину накроют морозы, порывистый ветер и снег, - синоптик Наталья Диденко
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.19
    Покупка 28.19
    Продажа 28.47
  • EUR
    Покупка 31.76
    Продажа 32.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
2 февраля
23:45
Определился первый финалист Кубка африканских наций
22:57
Белый Дом
Белый дом больше не будет употреблять слово "неизбежное" относительно возможного вторжения России в Украину
22:55
Эксклюзив
"Видим в этом прямую попытку захватить академию": преподаватель "Могилянки" анонсировал протесты студентов под Минобразования из-за непризнания выборов президента ЗВО
22:36
Инфографика
Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине
22:35
Беларусь запрещает транзит нефтепродуктов из Литвы с 7 февраля
22:08
Украине следует увеличить количество игроков на рынке электроэнергии, - Хабатюк
21:28
Развертывание войск РФ у украинской границы и в оккупированном Крыму: спутники Maxar показали новые снимки российской техники
21:19
Марлос
Играл за сборную Украины с открытым сердцем, - экс-лидер "Шахтера" Марлос
21:13
Александр Трухин
"Мне стыдно. В состоянии шока я наговорил много глупостей": Трухин заявил о готовности сложить мандат, если "потребуют команда и ситуация"
21:13
Эксклюзив
Переговоры между РФ и Украиной невозможны, повестки дня расходятся в каждом пункте, - эксперт
21:01
Наталія Поклонська
Путин назначил Поклонскую на должность заместителя председателя Россотрудничества
20:48
"Динамо" продало защитника в Венгрию за 700 тысяч евро
20:47
Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей
20:32
Инфографика
Стараемся не вспоминать политическую ситуацию, у нас спортивный принцип, - игрок сборной Украины по футзалу о матче против России
20:19
Руслан Стефанчук
Стефанчук призвал Шкарлета объяснить назначение повторных выборов президента "Могилянки"
20:14
Эксклюзив
"Интеллектуальная деградация": член совета общественного контроля БЭБ о поведении Трухина после ДТП
20:07
Украина обеспечена топливом для атомных электростанций на полтора года, - эксперт
19:59
У Лунина появился шанс еще раз сыграть за "Реал" в этом сезоне
19:59
Под офисом телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста: активисты требовали введения санкций и его закрытия
19:42
МВФ
МВФ поддержит страны, на которых негативно отразится возможное отключение РФ от SWIFT
19:34
"Динамо" отыграло два гола и одержало волевую победу в матче с сербами на втором сборе
19:31
Эксклюзив
Партия "Слуга Народа" за 2 года в Раде не продемонстрировала готовности реально очищаться, - Совсун о скандалах с депутатами
19:13
россия хакер
В США считают, что Россия может использовать кибератаки как часть плана по дестабилизации и вторжения в Украину
19:00
ЛНР
Хотел увидеть жену и детей: СБУ задержала сбежавшего на подконтрольную Украине территорию гранатометчика "ЛНР"
18:59
Вложили много денег, но теперь мы разочарованы, - президент "Барселоны" открыто раскритиковал чемпиона мира, которого гонят из клуба
18:55
В Кировоградской области в результате пожара в многоэтажке погиб человек, еще трое пострадали
18:40
"Динамо" нашло в России нового форварда для Луческу, - СМИ
18:39
Приобрел амфетамин и каннабис, чтобы сбывать в городе: в Одессе полиция задержала 21-летнего парня
18:38
Таяние ледникового щита Гренландии за 20 лет повысило уровень мирового океана на 1,2 сантиметра
18:31
Украинские евреи
Украинские евреи призвали Германию к более решительным действиям, направленным на сопротивление агрессии РФ
18:25
Сергей Квит
МОН объявило новый конкурс на должность президента Могилянки, победитель выборов Квит планирует обратиться в суд
18:22
Сергей Кузьминых
НАБУ опубликовало запись разговора нардепа-"слуги" Кузьминых, подозреваемого в получении взятки
18:18
Эксклюзив
Сергей Фурса
Рост цен продолжится, это проблема экономики мира на ближайшие годы, - инвестбанкир Фурса
18:15
киберполиция
Нанес убыток свыше 8 млн грн: в Ивано-Франковской области будут судить государственного регистратора
17:58
Инфографика
Украина - Россия: где и когда смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу
17:56
Швейцария
Правительство Швейцарии упразднило ряд карантинных ограничений в стране: что позволили
17:51
Украинская антарктическая экспедиция увеличила состав из-за климатических изменений
17:40
Эксклюзив
Денис Монастирский
ДТП с Трухиным: Рада может не поддержать возможную отставку Монастырского, ведь коллектив "слуг" боится потерять власть, - политэксперт
17:32
Окупант сепар
Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: обстреляли из беспилотника пункт пропуска "Гнутово" и позиции ООС вблизи Талаковки
17:25
Правительство приняло план COVID-вакцинации на 2022 год
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV