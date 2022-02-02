Savemohylyanka: украинцы запустили флешмоб в поддержку Квита и признание результатов выборов в "Могилянке"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



К флешмобу приобщились известные украинские политики, общественные и культурные деятели. В частности, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook написал, что "министр образования и науки Сергей Шкарлет незаконно отменил выборы ректора в "Могилянке" и решил не признавать победу Сергея Квита".



"Здесь молитвой не поможешь, надо брать палку в руки!" - добавил Омелян.

В защиту Квита выступил также украинский военный и бывший нардеп Андрей Тетерук.



"Любые попытки плагиаторов и махинаторов остановить назначение - только пустая трата времени", - отметил он в своем сообщении.





К флешмобу присоединились музыкант и культурный деятель Тарас Компаниченко и певица и телеведущая Анжелика Рудницкая.



В частности, Рудницкая написала, что эта ситуация похожа на "очередную атаку на вуз, который формирует украинские ценности и сплачивает украинское сообщество".



Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович написал, что заявления Шкарлета являются нарушением закона и грубым вмешательством государства в университетское самоуправление.



"Попытки Шкарлета, главными "заслугами" которого являются плагиат и связи с Табачником, перечеркнуть выбор сообщества старейшего и демократического украинского вуза, вызывают возмущение. Министр образования должен дезавуировать свои заявления, прекратить попытки ревизии волеизъявления могилянского сообщества и без промедлений назначить Сергея Квита на должность президента Киево-Могилянской Академии", - говорится в сообщении Вятровича.



Он добавил, что если результаты выборов не признают, то должен возникнуть вопрос о немедленной отставке Шкарлета.



"Я хоть и не учился в "Могилянке", но немного учил историю. Так вот, начиная с 90-го года в противостоянии студентов и власти, последняя всегда проигрывала (хоть и не сразу). А могилянцы всегда были в авангарде всех революций. Это я на всякий случай хочу напомнить Зеленскому, что украинское студенчество - это не только "кавеен", - так в ситуации высказался политик Александр Черненко.



Политика и бывшая заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк отметила, что у Шкарлета нет никаких законных оснований не подписывать трудовой договор с Квитом.



"О его обязанности заключить это соглашение прямо указано в Законе о высшем образовании. Если он сомневается в добродетели организаторов выборов или несоответствии процедуры, пусть МОН обращается в суд", - говорится в сообщении.



Также к флешмобу подключились политологи Михаил Бесараб и Виктор Таран.



"Правящая команда бросает вызов не Университету, а всем нам. Они проверяют, как далеко можно заступить за линию дозволенного", - написал Бессараб.



Таран подчеркнул, что у Шкарлета юридически нет никаких полномочий признавать или нет выборы президента вуза. Он отметил, что надеется на то, что "у глав МОН хватит мудрости не влезать в эту авантюру и просто подписать контракт".



За признание выборов президента НаУКМА выступили и общественные организации, и многие публичные лица, и причастные или неравнодушные люди.



"Руки прочь от Могилянки!" - с таким заявлением выступило объединение "Рух Опору Капітуляції". В ней говорится, что произошло "брутальное разрушение университетского самоуправления, демократических принципов и справедливости".



"Чиновники Министерства образования и науки глубоко ошибаются, если считают, что возвращение во времена Януковича все еще возможно", - говорится в сообщении.



Также "РОК" требует подписать контракт с Сергеем Квитом как с новым президентом НаУКМА немедленно. За признание выборов президента НаУКМА выступили и общественные организации, и многие публичные лица, и причастные или неравнодушные люди."Руки прочь от Могилянки!" - с таким заявлением выступило объединение "Рух Опору Капітуляції". В ней говорится, что произошло "брутальное разрушение университетского самоуправления, демократических принципов и справедливости"."Чиновники Министерства образования и науки глубоко ошибаются, если считают, что возвращение во времена Януковича все еще возможно", - говорится в сообщении.Также "РОК" требует подписать контракт с Сергеем Квитом как с новым президентом НаУКМА немедленно. Также к флешмобу подключились политологи Михаил Бесараб и Виктор Таран."Правящая команда бросает вызов не Университету, а всем нам. Они проверяют, как далеко можно заступить за линию дозволенного", - написал Бессараб.Таран подчеркнул, что у Шкарлета юридически нет никаких полномочий признавать или нет выборы президента вуза. Он отметил, что надеется на то, что "у глав МОН хватит мудрости не влезать в эту авантюру и просто подписать контракт". Политика и бывшая заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк отметила, что у Шкарлета нет никаких законных оснований не подписывать трудовой договор с Квитом."О его обязанности заключить это соглашение прямо указано в Законе о высшем образовании. Если он сомневается в добродетели организаторов выборов или несоответствии процедуры, пусть МОН обращается в суд", - говорится в сообщении. "Я хоть и не учился в "Могилянке", но немного учил историю. Так вот, начиная с 90-го года в противостоянии студентов и власти, последняя всегда проигрывала (хоть и не сразу). А могилянцы всегда были в авангарде всех революций. Это я на всякий случай хочу напомнить Зеленскому, что украинское студенчество - это не только "кавеен", - так в ситуации высказался политик Александр Черненко. Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович написал, что заявления Шкарлета являются нарушением закона и грубым вмешательством государства в университетское самоуправление."Попытки Шкарлета, главными "заслугами" которого являются плагиат и связи с Табачником, перечеркнуть выбор сообщества старейшего и демократического украинского вуза, вызывают возмущение. Министр образования должен дезавуировать свои заявления, прекратить попытки ревизии волеизъявления могилянского сообщества и без промедлений назначить Сергея Квита на должность президента Киево-Могилянской Академии", - говорится в сообщении Вятровича.Он добавил, что если результаты выборов не признают, то должен возникнуть вопрос о немедленной отставке Шкарлета. К флешмобу присоединились музыкант и культурный деятель Тарас Компаниченко и певица и телеведущая Анжелика Рудницкая.В частности, Рудницкая написала, что эта ситуация похожа на "очередную атаку на вуз, который формирует украинские ценности и сплачивает украинское сообщество".



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