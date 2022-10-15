Об этом сообщает МИД Саудовской Аравии со ссылкой на заявление, которое принц сделал во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Отмечается, что пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов должен способствовать облегчению страданий украинских граждан на волне кризиса.

Кроме того, глава Саудовской Аравии выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия по обмену пленными.

15 октября Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в освобождении украинских военнопленных . Кроме того, президент поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку территориальной целостности Украины и резолюции в Генассамблее ООН.

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