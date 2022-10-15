Саудовская Аравия выделит $400 миллионов на гуманитарную помощь Украине
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман сообщил, что страна выделит $400 млн на гуманитарную помощь для Украины
Об этом сообщает МИД Саудовской Аравии со ссылкой на заявление, которое принц сделал во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Отмечается, что пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов должен способствовать облегчению страданий украинских граждан на волне кризиса.
Кроме того, глава Саудовской Аравии выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия по обмену пленными.
- 15 октября Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в освобождении украинских военнопленных . Кроме того, президент поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку территориальной целостности Украины и резолюции в Генассамблее ООН.
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