Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Saudi Aramco.

Таким образом, стоимость основного сорта Arab Light в следующем месяце упадет на 2,2 доллара за баррель. Saudi Aramco снизит цены на большинство сортов нефти для клиентов из Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

Напомним, в начале октября ОРЭС+ решила сократить добычу нефти на 2 млн барреля в сутки.

Альянс ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря, подтвердил сохранение добычи на текущем уровне.

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