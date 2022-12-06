Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Европы и Азии, но не для США
Саудовская Аравия в январе снизит цены на большинство сортов нефти для покупателей в Азии и Европе, причем для США цены останутся неизменными второй месяц подряд.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Saudi Aramco.
Таким образом, стоимость основного сорта Arab Light в следующем месяце упадет на 2,2 доллара за баррель. Saudi Aramco снизит цены на большинство сортов нефти для клиентов из Северо-Западной Европы и Средиземноморья.
- Напомним, в начале октября ОРЭС+ решила сократить добычу нефти на 2 млн барреля в сутки.
- Альянс ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря, подтвердил сохранение добычи на текущем уровне.
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