Об этом сообщило издание Xinhua.

Добровольное сокращение, запланированное на июль, теперь будет распространяться и на сентябрь, сообщило министерство энергетики, добавив, что возможно дальнейшее продолжение.

Отмечается, что в сентябре королевство будет добывать около 9 миллионов баррелей нефти в сутки.

Кроме того, министерство также заявило, что это сокращение является дополнительным к добровольному сокращению добычи на 500 000 баррелей в сутки, о котором было объявлено в апреле и которое продлится до 2024 года.

Продолжение добровольного сокращения направлено на усиление усилий стран ОПЕК+ по стабилизации нефтяных рынков, отметили в министерстве.