Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти до сентября
Саудовская Аравия объявила о своем решении продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до сентября
Об этом сообщило издание Xinhua.
Добровольное сокращение, запланированное на июль, теперь будет распространяться и на сентябрь, сообщило министерство энергетики, добавив, что возможно дальнейшее продолжение.
Отмечается, что в сентябре королевство будет добывать около 9 миллионов баррелей нефти в сутки.
Кроме того, министерство также заявило, что это сокращение является дополнительным к добровольному сокращению добычи на 500 000 баррелей в сутки, о котором было объявлено в апреле и которое продлится до 2024 года.
Продолжение добровольного сокращения направлено на усиление усилий стран ОПЕК+ по стабилизации нефтяных рынков, отметили в министерстве.
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