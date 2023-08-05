Саудовская Аравия призвала своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан
Власти Саудовской Аравии призвали своих граждан быстро покинуть территорию Ливана и избегать приближения к районам, где происходят вооруженные конфликты
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление посольства Саудовской Аравии в Ливане.
Там не уточнили, каких именно районов Ливана Королевство Саудовская Аравия рекомендует избегать своих граждан. Посольство подчеркнуло "важность соблюдения саудовского запрета на поездки в Ливан".
Кроме этого, Кувейт и Великобритания призвали своих граждан избегать "всех поездок, кроме необходимых" в части юга Ливана вблизи палестинского лагеря Айн-эль-Хильве.
Источники службы безопасности в лагере сообщили о по меньшей мере 13 погибших во время столкновений, вспыхнувших в лагере 29 июля между основной фракцией ФАТХ и жесткими исламистами. Большинство из убитых – боевики.
По данным агентства ООН по делам беженцев из Палестины, Айн-эль-Хильвех является крупнейшим из 12 палестинских лагерей в Ливане, где размещено около 80 тысяч из 250 тысяч палестинских беженцев по всей стране.
- 6 апреля по территории Израиля было выпущено 34 ракеты с территории Ливана. Это стало самой массированной атакой с 2006 года.
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