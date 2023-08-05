Саудовская Аравия призвала своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление посольства Саудовской Аравии в Ливане.

Там не уточнили, каких именно районов Ливана Королевство Саудовская Аравия рекомендует избегать своих граждан. Посольство подчеркнуло "важность соблюдения саудовского запрета на поездки в Ливан".

Кроме этого, Кувейт и Великобритания призвали своих граждан избегать "всех поездок, кроме необходимых" в части юга Ливана вблизи палестинского лагеря Айн-эль-Хильве.

Источники службы безопасности в лагере сообщили о по меньшей мере 13 погибших во время столкновений, вспыхнувших в лагере 29 июля между основной фракцией ФАТХ и жесткими исламистами. Большинство из убитых – боевики.

По данным агентства ООН по делам беженцев из Палестины, Айн-эль-Хильвех является крупнейшим из 12 палестинских лагерей в Ливане, где размещено около 80 тысяч из 250 тысяч палестинских беженцев по всей стране.