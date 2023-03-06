Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы, - Bloomberg
Саудовская Аравия объявила о повышении цен на поставки нефти для рынков Европы и Азии в апреле
Об этом информирует Bloomberg .
Издание отмечает, что официальная отпускная стоимость нефти сорта Arab Light для Азии на апрель выросла до уровня, который на 2,5 доллара выше цен бенчмарка Oman-Dubai. Это не 50 центов выше цен в марте.
Аравийская госкомпания Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти в Северо-Западную Европу в апреле на 1 доллар за баррель. Цены по ICE Brent для покупателей Средиземноморья увеличились на 0,3 доллара.
По информации издания, цены скорректировали из-за полномасштабного вторжения в Украину. Оно в значительной степени повлияло на мировой нефтяной рынок.
- Саудовская Аравия в январе планировала снизить цены на большинство сортов нефти для покупателей в Азии и Европе, причем для США цены должны остаться неизменными второй месяц подряд.
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