Саудовская Аравия планирует "засеять" облака, чтобы увеличить количество осадков
Саудовская Аравия запустила проект по засеиванию облаков над тремя районами, чтобы увеличить количество осадков на 10-20%
Об этом сообщает Аawsat News
Отмечается, что Саудовская Аравия приступила к первой фазе операции по засеву облаков с помощью химических веществ. Для этого в облака впрыскивают маленькие частицы йодида серебра, вокруг которых потом собираются капли воды. Столкнувшись друг с другом, капли увеличиваются в размерах – а это, в свою очередь, увеличивает вероятность дождя.
Правда, не все ученые убеждены и доверяют методу засева облаков, ведь процент увеличения количества осадков на самом деле не очень высок. Например, в 2021 году в ОАЭ использовали другой метод засева облаков – запустили дроны, которые влетали в облака и разряжали их электричество, что вызвало дождь в Дубае.
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