Саудовская Аравия передала Украине три самолета гуманитарной помощи
Саудовская Аравия отправила Украине три самолета с гуманитарной помощью, среди которой есть генераторы, теплые одеяла и средства гигиены
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Так, Саудовская Аравия передала Украине 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт. Среди гуманитарной помощи есть теплые одеяла и средства гигиены. Их распределят между шестью регионами для реагирования на неотложные нужды тысяч людей.
Ермак отметил, что три самолета гуманитарной помощи от Саудовской Аравии отправили в рамках меморандума о гуманитарной помощи на 100 млн долларов.
"Мы очень благодарны Саудовской Аравии за поддержку Украины. Эта гуманитарная помощь является свидетельством солидарности и поддержки между нашими государствами", - написал Ермак.
- 26 февраля во время встречи с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом был подписан меморандум о гуманитарной помощи на 100 млн долларов.
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