Саудовская Аравия передала Украине три самолета гуманитарной помощи

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Так, Саудовская Аравия передала Украине 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт. Среди гуманитарной помощи есть теплые одеяла и средства гигиены. Их распределят между шестью регионами для реагирования на неотложные нужды тысяч людей.

Ермак отметил, что три самолета гуманитарной помощи от Саудовской Аравии отправили в рамках меморандума о гуманитарной помощи на 100 млн долларов.

"Мы очень благодарны Саудовской Аравии за поддержку Украины. Эта гуманитарная помощь является свидетельством солидарности и поддержки между нашими государствами", - написал Ермак.