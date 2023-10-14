Саудовская Аравия откладывает планы по нормализации отношений с Израилем и вступает в контакт с Ираном, - Reuters

Об этом информирует Reuters .

Саудовская Аравия замораживает поддерживаемые США планы нормализации отношений с Израилем из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Эта ситуация побудила Саудовскую Аравию искать взаимодействия с Ираном с целью предотвратить дальнейшую эскалацию насилия в регионе.

Согласно сообщению, наследный принц Саудовской Аравии впервые получил телефонный звонок от президента Ирана для обсуждения ситуации. Другой иранский чиновник сообщил, что разговор получил поддержку верховного лидера Ирана.

Перед началом конфликта Израиль и Саудовская Аравия заявляли, что находятся на пути к соглашению, которое могло бы привести к изменениям на Ближнем Востоке. Однако нападение ХАМАСа на Израиль и его последствия, такие как гибель многих людей, заставили Саудовскую Аравию пересмотреть свои приоритеты и приостановить переговоры.

Саудское правительство пока не прокомментировало эту ситуацию.

США продолжают пытаться найти способы нормализовать отношения с Израилем, однако внимание сосредоточено на решении других важных вопросов.

Правительство США взяло на себя задачу осудить нападение ХАМАСа, но Саудовская Аравия отказалась поддержать это заявление. В заявлении страны отмечается, что Саудовская Аравия прилагает максимальные усилия, чтобы предотвратить эскалацию насилия в регионе.

Страны Персидского залива, включая имеющие законодательные отношения с Израилем, серьезно озабочены возможностью втягивания Ирана в конфликт. Разрыв во взглядах между Саудовской Аравией и Ираном по отношению к региону становится все более очевидным.

В то же время Саудовская Аравия отмечает свою постоянную поддержку палестинцев и неприемлемость любых форм насилия против гражданского населения. Правительство США заявило, что находится в постоянном контакте с лидерами Саудовской Аравии и просит их укрепить контроль над ХАМАСом для обеспечения прекращения нападений и освобождения заложников.

В частности, США призывают Саудовскую Аравию предотвратить вмешательство Ирана в конфликт. Регион Ближнего Востока остается высоко напряженным, а переговоры о нормализации отношений задерживаются из-за эскалации насилия.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

Впоследствии армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газы, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке "Хезболла" на юге Ливана. По словам ЦАХАЛа, они поразили цель "Хезболлы" после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил , что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС

Более 423 тысяч местных жителей Газы покинули свои дома еще до того, как Израиль приказал эвакуироваться с севера Газы в южную часть в течение 24 часов.

13 октября Рияд Мансур, представитель Палестины в ООН, обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой принимать больше мер по пресечению "преступления против человечности" Израиля. А 14 октября МИД Иордании назвал призыв к эвакуации из сектора Газы военным преступлением.