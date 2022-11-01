Об этом The Wall Street Journal сообщили чиновники Саудовской Аравии и США.

Стало известно, что саудовские чиновники заявили американским коллегам со ссылкой на собственные разведданные, что Иран готов совершить нападения как на их королевство, так и на иракский город Эрбиль, пытаясь отвлечь внимание от бушующих в стране с сентября внутренних протестов.

В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил. А в Совете национальной безопасности Белого дома подтвердили, что обеспокоены информацией и готовы ответить на нападение со стороны Ирана.

"Мы озабочены картиной угрозы и находимся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами. Мы без колебаний будем действовать на защиту наших интересов и партнеров в регионе", – отметил собеседник WSJ.

С конца сентября Иран уже атаковал северный Ирак десятками баллистических ракет и беспилотников, один из которых был сбит американским военным самолетом, когда тот направлялся в город Эрбиль, где базируются войска США.

Известно, что поводом к атаке Тегеран назвал разжигание беспорядков внутри Ирана курдскими сепаратистскими группировками, базирующимися в Эрбиле.

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