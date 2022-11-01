Саудовская Аравия опасается нападения со стороны Ирана, который хочет отвлечь внимание от протестов, - The Wall Street Journal
Саудовская Аравия предупредила США о том, что Иран готовится "в ближайшее время" совершить нападение на нее и Ирак, потому что так он стремится отвлечь внимание населения от продолжающихся более месяца антиправительственных протестов
Об этом The Wall Street Journal сообщили чиновники Саудовской Аравии и США.
Стало известно, что саудовские чиновники заявили американским коллегам со ссылкой на собственные разведданные, что Иран готов совершить нападения как на их королевство, так и на иракский город Эрбиль, пытаясь отвлечь внимание от бушующих в стране с сентября внутренних протестов.
В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил. А в Совете национальной безопасности Белого дома подтвердили, что обеспокоены информацией и готовы ответить на нападение со стороны Ирана.
"Мы озабочены картиной угрозы и находимся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами. Мы без колебаний будем действовать на защиту наших интересов и партнеров в регионе", – отметил собеседник WSJ.
С конца сентября Иран уже атаковал северный Ирак десятками баллистических ракет и беспилотников, один из которых был сбит американским военным самолетом, когда тот направлялся в город Эрбиль, где базируются войска США.
Известно, что поводом к атаке Тегеран назвал разжигание беспорядков внутри Ирана курдскими сепаратистскими группировками, базирующимися в Эрбиле.
- 17 июля президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию заверил, что США сделают все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.
- Напомним, 19 сентября сообщали о 5 погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших из-за убийства Махсы Амини.
- 22 сентября количество погибших протестующих возросло до 31 человека.
- 23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавления последовавшие за этим протесты.
- 25 сентября президент Ирана Ибрагим Райси пообещал "решительно справиться" с протестами, охватившими сейчас большинство из 31 провинции Ирана.
- 3 октября верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи нарушил молчание по поводу протестов, чтобы обвинить США и Израиль в их организации.
- 20 октября Канада ввела новые санкции против Ирана за жестокое подавление протестов.
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