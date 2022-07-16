Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам рабочего визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд.

"Саудовская Аравия обязалась поддерживать балансировку мирового рынка нефти для устойчивого экономического роста. Соединенные Штаты приветствовали увеличение уровня производства на 50% выше запланированного на июль и август",- говорится в сообщении.

Ожидается, что этот шаг поможет значительно стабилизировать мировые рынки.

СМИ сообщали, что президент США Джо Байден приехал с рабочим визитом в Саудовскую Аравию договариваться о нефти и энергетической безопасности на фоне санкций против России.

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