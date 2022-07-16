Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%
Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового нефтяного рынка, а также намерена существенно увеличить объемы добычи нефти по сравнению с запланированным показателем на июль и август этого года
Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам рабочего визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд.
"Саудовская Аравия обязалась поддерживать балансировку мирового рынка нефти для устойчивого экономического роста. Соединенные Штаты приветствовали увеличение уровня производства на 50% выше запланированного на июль и август",- говорится в сообщении.
Ожидается, что этот шаг поможет значительно стабилизировать мировые рынки.
- СМИ сообщали, что президент США Джо Байден приехал с рабочим визитом в Саудовскую Аравию договариваться о нефти и энергетической безопасности на фоне санкций против России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное