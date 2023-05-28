Саудовская Аравия обвинила РФ в несоблюдении договоренностей о сокращении добычи нефти, - WSJ
Саудовская Аравия требует от России придерживаться обязательств о сокращении добычи нефти, достигнутой странами ОПЕК
Об этом пишет The Wall Street Journal .
По информации американского издания, Саудовская Аравия недовольна, что Россия не соблюдает договоренности о сокращении добычи нефти. Из-за того, что РФ в условиях санкций продает свое сырье по низким ценам, саудовцы недополучают прибыть. Аравийские чиновники уже обратились к россиянам с требованием соблюдать согласованные объемы добычи.
По информации WSJ, конфликт между Москвой и Эр-Риядом обострился в преддверии встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится 4 июня в Вене.
Россия в марте обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако отчет ОПЕК свидетельствует, что в действительности РФ сократила его всего на 300 тыс. баррелей.
- 2 апреля организация стран-экспортеров нефти объявила о сокращении добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки.
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