Об этом пишет The Wall Street Journal .

По информации американского издания, Саудовская Аравия недовольна, что Россия не соблюдает договоренности о сокращении добычи нефти. Из-за того, что РФ в условиях санкций продает свое сырье по низким ценам, саудовцы недополучают прибыть. Аравийские чиновники уже обратились к россиянам с требованием соблюдать согласованные объемы добычи.

По информации WSJ, конфликт между Москвой и Эр-Риядом обострился в преддверии встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится 4 июня в Вене.

Россия в марте обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако отчет ОПЕК свидетельствует, что в действительности РФ сократила его всего на 300 тыс. баррелей.