Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью Energy Intelligence .

Он считает, что политика ограничения цен на нефть провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие отрасли.

"Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие сделают то же самое", - подчеркнул чиновник.

По его словам, санкции, ограничивающие цены на энергоносители, могут взорвать инвестиции в мировую нефтяную отрасль и привести к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от спроса.