Саудовская Аравия не будет продавать нефть странам, которые введут против нее санкции и поддержат потолок цен
В случае введения нефтяных санкций Саудовская Аравия не будет продавать горючее полезное ископаемое странам, которые поддержат принятие потолка цен
Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью Energy Intelligence .
Он считает, что политика ограничения цен на нефть провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие отрасли.
"Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие сделают то же самое", - подчеркнул чиновник.
По его словам, санкции, ограничивающие цены на энергоносители, могут взорвать инвестиции в мировую нефтяную отрасль и привести к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от спроса.
- Саудовская Аравия в январе планировала снизить цены на большинство сортов нефти для покупателей в Азии и Европе, причем для США цены должны остаться неизменными второй месяц подряд.
- Со временем Саудовская Аравия объявила о повышении цен на поставки нефти для рынков Европы и Азии в апреле.
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