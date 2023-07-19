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Саудовская Аравия и Турция ведут тайные переговоры о возвращении похищенных РФ детей в Украину, к дискуссиям присоединяется Абрамович, - FT

19 июля, 2023 среда
00:03
Война с Россией

Турция и Саудовская Аравия выступают в роли посредников в ходе переговоров о возвращении похищенных Россией детей в Украину

Об этом пишет Financial Times .

По словам четырех человек, знакомых с переговорами, Саудовская Аравия и Турция стремятся достичь соглашения о репатриации украинских детей, незаконно вывезенных в Россию и удерживаемых в детских домах или усыновленных российскими семьями.

В настоящее время чиновники в Киеве и Москве составляют списки тысяч детей, вывезенных в Россию после вторжения в Украину.

По данным FT, переговоры продолжаются несколько месяцев, а в дискуссиях также принимает участие российский олигарх Роман Абрамович.

FT отмечает, что потребность в посредниках при переговорах о возвращении детей возникла из-за того, что украинские и российские официальные лица отказываются говорить напрямую.

Один из дипломатов, знакомый с ходом переговоров на правах анонимности, рассказал, что "Запад дал Эр-Рияду свое благословение на продолжение посредничества по детям и другим вопросам, включая "зерновое соглашение", опасения загрязнения на удерживаемой Россией Запорожской АЭС и потенциальную угрозу ядерной эскала ".

Что известно об ордере на арест Путина

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Решение МКС связано с военными преступлениями российского диктатора и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

После этого в Бразилии намекнули , что Путин может быть арестован на территории страны через ордер, выданный Международным уголовным судом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал , что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали "тревожным звонком" для тех, кто совершает злоупотребление или скрывает их.

Позже к отзывам этих стран присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.

Также президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Однако, 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

Мир
Владимир Путин
Турция
Саудовская Аравия
Роман Абрамович
воєнні злочини Росії
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