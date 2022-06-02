Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти при сокращении российской добычи

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знающие ход переговоров.

Саудовская Аравия сообщила западным партнерам о своей готовности нарастить производство нефти, если российская добыча существенно снизится из-за давления санкций.

До полномасштабной войны против Украины Россия производила около десятой части нефти в мире.

При этом саудиты не видят дефицита нефти на мировом рынке, хотя ситуация там напряженная.

Впрочем, рынок может претерпеть радикальные изменения из-за восстановления мировой экономики после пандемии и на фоне возможного существенного уменьшения добычи российской нефти.

Напомним, Еврокомиссия может предложить введение пошлины на российскую нефть, если члены ЕС не смогут договориться о сроках прекращения поставок через трубопроводы, не попавшие под эмбарго.

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