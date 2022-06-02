Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти при сокращении российской добычи
Если Россия из-за эмбарго снизит добычу нефти, Саудовская Аравия готова заменить эти объемы своим черным золотом
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знающие ход переговоров.
Саудовская Аравия сообщила западным партнерам о своей готовности нарастить производство нефти, если российская добыча существенно снизится из-за давления санкций.
До полномасштабной войны против Украины Россия производила около десятой части нефти в мире.
При этом саудиты не видят дефицита нефти на мировом рынке, хотя ситуация там напряженная.
Впрочем, рынок может претерпеть радикальные изменения из-за восстановления мировой экономики после пандемии и на фоне возможного существенного уменьшения добычи российской нефти.
- Напомним, Еврокомиссия может предложить введение пошлины на российскую нефть, если члены ЕС не смогут договориться о сроках прекращения поставок через трубопроводы, не попавшие под эмбарго.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное